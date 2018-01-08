青水東山創意市集 掀打卡熱潮

2018年01月08日 01:14 中國時報 黃繡鳳 文/

由國雄集團主辦的「青水東山創意市集」，去年12月23日假國雄「青水硯」個案登場，當日打卡人數逾300人，集客率強。

「青水東山創意市集」活動精彩，除了有手作創意、生活雜貨、包包服飾、公仔布偶、陶藝畫作、文創美食，以及街頭藝術表演外，更禮聘彩繪「屋頂上的貓」的田榮鈐大師，來市集旁的牆面作畫，也再度掀起一股打卡熱潮。

國雄集團還與十多家特色店家異業結盟，如東東芋圓、紙箱王、東山棧甕缸雞等人氣商家合作，發行「大坑特色店家消費折價券」以及「青水東山創意市集園遊券」。

遊客只要在「青水東山創意市集」FB粉絲團按讚並公開打卡，就可到市集服務中心索卷。如果親子同遊，還能夠加碼拿到可愛造型風車。

國雄集團董事長許智翔指出，「青水東山創意市集」活動，除了可推廣大坑在地特色商品，還能發展台灣文化創意產業，活動從去年12月23日至今年3月18日，每周六、日上午10點到下午5點，歡迎市民同樂。

此外，國雄集團更禮聘彩繪大師田榮鈐，為市集旁的牆面作畫，期望能夠再度掀起一股打卡熱潮，提升區域觀光旅遊人數。

許智翔說，近年來台灣的文化創意產業蓬勃發展，行政院更將文創產業視為主要發展的新興產業之一，期望透過文化經濟的傳播，將在地文化推向全球。

他說，現階段全台各地紛紛舉辦各種文創、小農市集，展現出台灣在地文化特色。國雄集團也要拋磚引玉推廣，帶動大坑地區更多元化的文創發展。

(中國時報)