豐穀璞真地段優 鄰近新建設

走進豐榖建設中清路接待會館，除了感受到四周綠意圍繞外，還有一股溫暖好客的氣息。圖/黃繡鳳

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中國時報
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房市景氣逐步回溫，建商推案的動作也轉趨積極，特別是挾著重大建設利多的優質個案，進場銷售捷報頻傳。

如基地位於中清路、同榮路角地的「豐穀璞真」個案，現址為素有「將軍村」之稱的莒光二村，此案規劃地上12樓、地下2層雙塔式建築，總戶數僅48戶住家和2戶店面，3至4房格局，單純好住。

豐穀建設副總經理陳志修表示，「豐穀璞真」個案地段優越，步行5分鐘即可抵達水湳智慧城，輕鬆散步就可以到中央生態公園，近距離享受城市新建設，還有後續增值空間，難怪能吸引科技新貴進駐。

設計師許盛鑫也指出，走進豐榖建設中清路接待會館，除了感受到四周綠意圍繞外，還有一股溫暖好客的氣息。會館大廳用鼓風車、甕缸、稻穗、水果布置的主題場景，彷彿回到鄉居生活，這就是「豐穀璞真」要帶給客戶的幸福氛圍。

就公設而言，許盛鑫說，空間的營造，不單是為了視覺上的滿足，更多時候，是為了建立獨特的交流場域。

他在接待大廳空間中置入一道紅磚書牆，充滿書卷味，還導入壁爐元素，凝聚了人與人間的情感。

至於多功能室擺放中島與長桌，結合生活廚房概念，使空間用途更多元化。家教教室則以格柵元素來劃分空間語意，健身房置入框架元素，區隔出動與靜，還可欣賞戶外的窗景，讓運動更起勁。

在樣品屋部分，他將原有牆面拆除，玄關、客廳、餐廳、廚房、書房都以開放空間呈現。客廳也導入壁爐的元素，為晚歸的家人保留一盞溫暖的燈火。

廚房區域則是將中島與餐桌連結成為一大平台，書房中書桌結合臥榻，以半高電視牆作為空間的分割，既保有閱讀空間，也不失開放空間的設計概念。

主臥房以素雅的壁布、溫潤的色調，提升空間質感，次臥打破傳統上下舖的形式，以錯層的方式增加空間分割的樂趣。並以樂高、彩繪牆、軟件的色彩，增添孩童房的活潑性，整體設計美觀又實用。

(中國時報)

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