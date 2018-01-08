時代菁英 自備66萬入住

豐謙建設總經理劉瑞麟（左三）。圖/黃繡鳳

友善列印
中國時報
文/

歲末年終，正值新成屋購屋旺季，年前已開始湧現看屋潮，建商也趁勢行銷，再創銷售佳績。

如豐謙建設位於台中市太平區的「時代菁英」個案，近期來客及成交明顯增加，銷售率近8成，成為台中外圍房市熱銷個案。

由於「時代菁英」個案基地近74號快速道路，南來北往交通便利，加上房價相對親民，近期也吸引科技新貴和企業主的目光，周周成交2至5組，業績長紅。

豐謙建設總經理劉瑞麟表示，歲末年終是結婚成家的旺季，不少新人選在此時購屋，其中好地段、好品牌、全新成屋，由於品質「看得到」，且交屋後能馬上入住，更成為首購購屋首選。

劉瑞麟指出，「時代菁英」個案熱銷，除了地段優越，基地位於太平核心商圈外，交通便利，可直上74號道路，還有完善的生活機能，都是客戶購買的主因。

另外，此案也是區域建案中罕見以「鋼柱模」與「鋼承板」兩大國家級工法打造的抗震好宅，建築規劃小從建材選用，大到建築規劃都比照七期規格，夜間搭配燈光計畫，更增添太平樹孝商圈時尚華麗的氣勢。

為了協助年輕人成家，豐謙建設也推出優惠成家方案，凡購屋人只要自備66萬元起，即可入住三房產品，擺脫租屋族生活。

豐謙建設除在建築工法持續精益求精外，更重視社區服務，極力推動社區住戶體驗美學，提升鄰居間的情感與向心力，去年12月23日舉辦「歡慶耶誕PARTY」，更讓社區充滿節慶氣氛。

(中國時報)

豐穀璞真地段優 鄰近新建設 陳妤戴珠寶讚百變

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。