時代菁英 自備66萬入住

2018年01月08日 01:14 中國時報 黃繡鳳 文/

歲末年終，正值新成屋購屋旺季，年前已開始湧現看屋潮，建商也趁勢行銷，再創銷售佳績。

如豐謙建設位於台中市太平區的「時代菁英」個案，近期來客及成交明顯增加，銷售率近8成，成為台中外圍房市熱銷個案。

由於「時代菁英」個案基地近74號快速道路，南來北往交通便利，加上房價相對親民，近期也吸引科技新貴和企業主的目光，周周成交2至5組，業績長紅。

豐謙建設總經理劉瑞麟表示，歲末年終是結婚成家的旺季，不少新人選在此時購屋，其中好地段、好品牌、全新成屋，由於品質「看得到」，且交屋後能馬上入住，更成為首購購屋首選。

劉瑞麟指出，「時代菁英」個案熱銷，除了地段優越，基地位於太平核心商圈外，交通便利，可直上74號道路，還有完善的生活機能，都是客戶購買的主因。

另外，此案也是區域建案中罕見以「鋼柱模」與「鋼承板」兩大國家級工法打造的抗震好宅，建築規劃小從建材選用，大到建築規劃都比照七期規格，夜間搭配燈光計畫，更增添太平樹孝商圈時尚華麗的氣勢。

為了協助年輕人成家，豐謙建設也推出優惠成家方案，凡購屋人只要自備66萬元起，即可入住三房產品，擺脫租屋族生活。

豐謙建設除在建築工法持續精益求精外，更重視社區服務，極力推動社區住戶體驗美學，提升鄰居間的情感與向心力，去年12月23日舉辦「歡慶耶誕PARTY」，更讓社區充滿節慶氣氛。

(中國時報)