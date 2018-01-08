2018年01月08日 01:14 中國時報 郭家崴 報導

Trollbeads愛的守護幸運手鍊，純銀手鍊1800元，精靈珠每顆1100元起、寶石精靈珠每顆2600元起、18K金精靈珠每顆1萬2200元起。（法意荷提供）

陳妤時時當自己是菜鳥，試著駕馭時尚造型展現氣勢。她穿團團精品COMME des GARCONS Junya Watanabe紅綠格紋裝飾金蔥洋裝6萬9500元；戴X Jewellery手鍊，繽紛橡膠每顆60元、金色暖銅每顆700元起、月光純銀每顆1100元起。（JOJ PHOTO攝）

陳妤首次梳乾淨馬尾入鏡，笑稱是無堅不摧頭。她穿團團精品COMME des GARCONS Noir黑色細帶罩衫1萬9200元、紅色薄紗洋裝3萬3500元；戴Trollbeads精靈純銀項鍊5500元起、精靈珠每顆1100元起，純銀手鍊1800元、純銀手鐲4100元起。（JOJ PHOTO攝）

X Jewellery Free to love手鍊，純銀鍊環2000元、金色暖銅每顆700元起、月光純銀每顆1100元起。（法意荷提供）

Trollbeads恬靜之美祝福手鍊，純銀手鍊1800元、純銀鍊扣900元起、純銀銀塞900元起、精靈珠每顆1100元起、寶石精靈珠每顆2600元起。（法意荷提供）

陳妤去年有好多新的體驗，出道拍第一部戲，就以植劇場《戀愛沙塵暴》獲金鐘獎戲劇節目新進演員獎，還擔任蘭蔻金馬大使，接連走了金鐘和金馬紅毯，近日拍音樂微電影《鳥語樹》，讓更多人認識她不同的面貌，但她卻還在認識自己的長相，「我實在太少照鏡子和拍照了。」

拍戲自在 拍照卻不自在

這天穿上團團精品COMME des GARCONS服飾，搭配丹麥輕奢珠寶Trollbeads和X Jewellery，把拍攝時尚當成新的練習，陳妤說演戲有台詞可以背，拍照沒有劇本，就靠攝影師直接給建議，「我只要專注一件事，就是做一樣的動作時試著放鬆，不慌亂才會自在，我這個人的光就不會不見。」

她不愛自拍，從小很少拍照，平日跟朋友拍照也會彆扭，「拍照在我的邏輯設定上是不自然的，我還在克服中。」有趣的是，她認為拍戲也是不自然的事，但要她在人群中拍戲大喊她可以克服，在眾目睽睽下拍照反倒不自在，「我竟然可以相信它（拍戲），我想有一天拍照的程式過了，我就打開了。」

珠寶自由混搭 價格親民

陳妤可百變但還在適應，她配戴的Trollbeads和X Jewellery都是百變式珠寶，皆可自由混搭且價格親民，她說：「可以自己組合表現個性，很棒、很有趣。」 Trollbeads創立於1976年，是全球第一個串珠輕珠寶，品牌名稱的Troll在丹麥語為「精靈」、beads有「圓珠」之意，因此可稱Trollbeads為精靈珠；X Jewellery首創鍊環組合式珠寶，可用繽紛橡膠、金色暖銅和月光純銀3個材質鍊環，根據自我性格與態度混搭。

(中國時報)