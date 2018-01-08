新光三越拉攏卡友 周周送好禮

2018年01月08日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越貴賓卡點數盛典即日起「家庭周」，精選LG手持無線吸塵器CordZero A9 DDFLOOR，全台限量2台，原價1萬8900元，扣會員點數5萬點免費兌換或扣200點＋1萬5000元換購。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡點數盛典22日起「美麗周」，精選日本SOCIE施舒雅美容SPA饗宴，全台限量2份，原價2萬8160元，扣會員點數5萬點免費兌換或扣200點＋1萬8000元換購。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡點數盛典即日起「家庭周」，精選10 mois Hoppetta六層紗蘑菇被（M），全台限量70條，原價2380元，扣會員點數5000點免費兌換。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡點數盛典15日起「生活周」，精選中華航空－台北至倫敦雙人來回機票，全台限量2組，原價6萬8000元，扣會員點數10萬點免費兌換。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡點數盛典15日起「生活周」，精選COLEMAN隧道式露營帳CM1590，全台限量5個，原價1萬6500元，扣會員點數3萬點免費兌換或扣50點＋1萬元換購。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡友15日起扣會員點數20點並綁定新光三越APP，免費兌換原價150元的斗南農會CAS越光米1kg，全台限量2400份。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡友即日起扣會員點數20點並綁定新光三越APP，免費兌換原價168元的赤阪天日鹽，全台限量2500份。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡友22日起扣會員點數20點並綁定新光三越APP，免費兌換原價59元的SUNTORY Bikkle乳酸飲料280ml，全台限量2000瓶。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡點數盛典22日起「美麗周」，精選PONY EFFECT韓妞4色訂製眼彩盤（搖滾金），全台限量300個，原價1200元，扣會員點數3000點免費兌換或扣50點＋1000元換購。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡點數盛典22日起「美麗周」，精選Ora2淨色無暇牙膏140g（隨機出貨），全台限量1000條，原價148元，扣會員點數500點免費兌換或扣20點＋100元換購。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡點數盛典15日起「生活周」，精選KiKi小醋麵（上起）、椒麻拌麵、老醋辣麵、蔥油拌麵（隨機出貨），全台限量2400包，原價259元，扣會員點數500點免費兌換或扣20點＋180元換購。（新光三越提供）

新光三越「貴賓卡點數盛典」周周有驚喜好禮，綁定新光三越APP享更多優惠。伊林娛樂劉嘉恩（右起）、趙凡萱、宋承希手持這次手機活動頁面和最佳手氣獎，貴賓卡友31日前扣會員點數20點，周周抽價值3萬5900元的iPhone X 64G（右），每周抽10支，共40支；若沒抽中iPhone X，壓軸再抽價值180萬元的BMW X1 sDrive18i（左）；3人背後的立體螺旋溜滑梯Weeeeee! Slide 1年份，全台限量5份，原價4萬3800元，15日起扣1萬點免費兌換。（陳俊吉攝）

新光三越打破慣例，在2018新年開始即舉辦規模最大的「會員大感謝-貴賓卡點數盛典」活動，抽獎贈品很有份量，活動期間凡扣20點有機會抽到BMW或iPhone X；因應「滑世代」仰賴手機搜尋購物資訊的需求，貴賓卡友下載、綁定新光三越APP可享更多優惠；「周末Happy Day！94開心點」會在每周二於粉絲團公布周五、六、日扣點兌換的限量商品，從元旦至31日祭出一整個月的大回饋。

這次活動的多重回饋周周有驚喜，「最夯好禮獎」從1日起依不同主題規畫精選好禮，扣指定點數可免費兌換或換購限量年度夯品，首周「時尚周」才登場，會員反應熱烈，全台限量8支iPhone X 64G手機元旦當天秒殺，全台限量35個的ALLSAINTS女款鍊條側背包4天被搶光。今天起進入家庭周，以兒童商品、家庭用品為主；15日起的生活周著重生活休閒與風格、複合性業態；22日起的美麗周聚焦化妝品、內睡衣。

周末還有APP限量禮

目前168萬貴賓卡友有1/3綁定新光三越APP，為鼓勵更多會員下載APP，讓這月底到期的2億多點數可享倍數回饋，和更便利、優惠的消費體驗，凡下載APP並綁定貴賓卡，使用APP扣點兌換，優惠多更多。像是以APP扣會員點數20點，每周可免費兌換不同的限定商品，今天起是原價168元的赤阪天日鹽、15日起是原價150元的斗南農會CAS越光米1kg、22日起是原價59元的SUNTORY Bikkle乳酸飲料，3款全台共限量6900份。

此外，還可參加「周末Happy Day！94開心點」活動，每周二新光三越全台各店FB粉絲團會公布當周五、六、日限搶APP限量商品，使用APP扣會員點數即可於每周五、六、日兌換APP會員專屬的限量商品，更增加活動的豐富度。

周周抽10隻iPhone X

再加上「最佳手氣獎」，周周扣20點就可抽iPhone X，每周抽10支，4周共抽40支，若沒抽中還可再試手氣，壓軸抽180萬元的BMW，期間至少送出逾70款精選商品、總價值超過2000萬元，新光三越販促部經理彭緒箴表示，若再加上各店加碼的限量商品肯定超過百款，期間下載、綁定APP可立即獲得優惠方案，好康更多。

新光三越貴賓卡具有多樣化功能，可即時兌換、累計、折抵滿千送百贈品禮券，平時消費100元可集1點、每100點可折抵30元，登入APP綁定貴賓卡，可讓手機成為行動貴賓卡。活動期間會員專屬限定的「最有誠意獎」，搭配「最夯好禮獎」每周的主題，共有10大指定業種周周點數加倍送，指定活動期間於指定業種單筆消費每滿100元回饋1點加倍為2點，可趁此提前列出新年購物清單聰明採購。

(中國時報)