不只是購物 兼顧多元生活體驗

2018年01月08日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越「會員大感謝-貴賓卡點數盛典」活動，鎖定多數人購物的焦點，其中的「最夯好禮獎」依照時尚周、家庭周、生活周和美麗周，歸納出來的時尚、家用、生活休閒、美妝等年度夯品，大多圍繞在「多元生活體驗」上。

新光三越販促部經理彭緒箴表示，貴賓卡發行3年多來，不定時推出貴賓卡友專屬的點數回饋活動，像是曾與費玉清、Coldplay演唱會合作燒點活動，讓貴賓卡友扣點數享門票優惠；這次扣點數兌換或換購的立體螺旋溜滑梯Weeeeee! Slide 1年份、中華航空－台北至倫敦雙人來回機票等，都可讓生活體驗更多元。

全亞洲戶外最高行動藝術裝置－立體螺旋溜滑梯Weeeeee! Slide去年12月23日開幕以來，吸引不少大人、小孩同樂，首周周末創單日最高1088人次體驗，目前假日平均有900人次、平日平均200至300人次。溜滑梯所在的台北信義新天地A8鎖定全客層，3F男裝近期以「紳士 x 旅行 x 美食」改裝後業績成長4成，同步引進新加坡珍寶海鮮全台首店，近半個月業績破千萬元；1F進駐的RAPL澎派令果每天限量2500個，天天提早完售，都反應出逛街不再只有購物，緊扣住食衣住行的多元生活體驗才是王道。

(中國時報)