中華汽車 啟動幸福守護

中華汽車幸福守護計畫2號車贈予台東豐田國小，校長方穎豐開著它與棒球隊員開心擊掌。（陳大任攝）

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中國時報
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豐田國小學生感謝的留言。

台東豐田國小接受中華汽車贈車那天天氣特別好，校長方穎豐帶著棒球隊員們在校門口等候，當中華汽車幸福守護計畫2號車開進校門時，師生不禁歡唱起歌來，方穎豐問學生，將來誰負責洗車，每名球員大聲搶答「我！我！我！」，因為原先的車子已經老舊，無法再載著他們南爭北戰，豐田國小等這台車實在很久了。

年年捐贈補助達10年

中華汽車長期推動社會公益，近年以「為幸福出發」為主軸展開10年計畫，每年將捐出3台得利卡幸福守護專車以提供弱勢孩童接駁服務；此外，每年也將提供50台車齡10年以上幼童車或8人以上客車、客貨車3萬元增購補助，總計將捐贈30台幸福專車、補助500台幼童車。首台專車幸福1號贈予快樂學習協會位於台中霧峰聖若瑟天主堂，豐田國小為幸福2號，幸福3號贈送屏東快樂關懷協會陳秋伶老師。

豐田國小校長方穎豐說，偏鄉家庭難免有些狀況，許多家庭因經濟問題、單親、家暴等，孩子長期缺乏關懷，造成打架鬧事問題橫生。他深信打球的孩子不會變壞，於是成立「豐田少棒之家」，提供弱勢、貧困及願意打棒球的孩子一個中途之家，藉由學校環境與社會關懷的力量幫助他們，大家住在學校，一起學習、一起生活。

球隊惜福努力創造佳績

方穎豐說，球隊成立5年多，成績竄升很快，2016年曾代表台灣奪得U12世界盃棒球賽亞軍，是豐田近年拿到的最佳成績。然而這些年載著球員南北爭戰的校車是向朋友借來的，已經老舊不堪，原本想募資購車，後來聽說中華汽車有「為幸福出發」的計畫，歷經申請、審核評估而且幸運獲得贈車，學生們都非常開心。

方穎豐表示，球隊隊服上「惜福」兩字是有深刻意義的，時時提醒孩子們能有今天這麼好的環境，是很多人的付出，有人捐營養品，有人捐打擊設備，宿舍也是紅十字會贈送的組合屋，孩子們也許不認識這些捐贈者，但是他們都會好好珍惜。

(中國時報)

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