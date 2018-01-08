試車報告－Skoda Fabia小心臟大馬力

Skoda Fabia 1.0 TSI是歐系進口小型車級距的超人氣車款，售價78.8萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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Skoda Fabia 1.0 TSI多功能方向盤左方為多媒體區，可調音量、選曲與選台，但未支援聲控功能。（陳大任攝）
Skoda Fabia 1.0 TSI排檔座具手排切換，前方附有置物區及充電、USB、AUX輸入孔。（陳大任攝）
Skoda Fabia 1.0 TSI助手席椅背上還有儲物空間，可放置手機等薄型小物件。（陳大任攝）
Skoda Fabia 1.0 TSI行李廂有330L容量，並有隔板可靈活運用，放倒後排座椅則可擴充至1150L。（陳大任攝）

你可能還不知道Skoda Fabia在歐洲有多風光，它連續2年蟬聯英國What Car？雜誌「Small Car」及車訊風雲獎「最佳進口小型車」殊榮，被譽為最有價值的歐洲掀背新世代，而我最近試駕的是剛換上1.0L小排量引擎的1.0 TSI最新款，別「小」看它，實際開起來可是虎虎生風。

Fabia 1.0 TSI被Skoda原廠用來取代先前的1.2 TSI車款，排氣量從1197cc減少為999cc，引擎重量也減輕15kg，CO2排放量則減少10 g/km，重要的是它卻擁有110hp/22.4kgm更強動力，且扭力大幅提升14％。

至於車身尺碼，Fabia軸距達到2470mm，後座空間表現不俗，而且有許多置物空間的巧思，主被動安全科技則包括XDS+主動式電子限滑差速器、MKB二次碰撞預煞系統，Hill Hold Control可協助上坡起步車輛不致倒滑；6氣囊、ESC電子行車穩定系統、四輪碟煞等皆為標配。

(中國時報)

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