政院版《勞基法》 恐隻字未修過關

AM:8:52排隊搶登記發言（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導
AM:10:30場外勞團抗議 （方濬哲攝）
PM:5:57邊吃飯邊協商 （王英豪攝）

立法院各黨團昨針對《勞基法》修正草案展開朝野協商，時代力量立委黃國昌昨晚突然以行政院毫無誠意為由，撤案退席抗議，令在場人員驚愕。由於朝野協商破裂，民進黨在最慢周三完成三讀的政策壓力下，極可能在今明最後48小時內，隻字未修改，強行表決通過行政院版《勞基法》修正案。

政策壓力 最慢明日三讀

民進黨團書記長何欣純昨表示，民進黨今晨將召開黨團大會，到底是要繼續協商，或直接表決，黨團大會將作最後決議。

頂著大雨與低溫，為抗議《勞基法》修法，勞團昨一早即集結立院場外抗議；議場內，藍綠立委則因搶著進議場而發生推擠，綠委蘇震清一度被撞到小指脫臼。時代力量提出變更議程，要求只處理總預算案，但表決後遭民進黨團以人數優勢否決。

隨後朝野政黨展開協商，一整個下午才討論兩條文，且毫無共識，黃國昌晚間突然宣布因政院不打算釋出善意，時力撤回所有修正動議，不再奉陪。

時力退出協商 老柯抓狂

此舉讓在場人士都傻眼，綠委莊瑞雄氣到破口大罵：「你以為只有你是選出來的喔，講什麼肖話？」民進黨黨團總召柯建銘也對黃國昌說，「大家在這裡坐這麼久，都要聽你的話？」

黃國昌離開後，柯建銘呼籲朝野繼續談，「我們不要受他影響，大家今天都客客氣氣在這討論，他同時叫他助理去臥軌，我們不要受他影響。」對於柯建銘的臥軌說，時力黨團拒絕回應。行政院祕書長卓榮泰也表示錯愕，政院全員都在此，就是為表示對立院意見非常重視，希望能夠繼續協商。

最後朝野達成共識，在時力缺席下，先繼續討論，至少能釐清癥結，讓歧見更統合。立院資深助理表示，協商本來就是為小黨而開，時力退席等於讓協商破局，執政黨大可不理協商內容，逕自表決通過，時力此舉恐變相護航執政黨。

由於朝野協商幾無共識，彼此對關鍵條文的「鬆綁七休一」、「輪班間隔縮短」仍僵持不下。蘇嘉全昨晚建議，各黨團針對有共識部分相互聯繫，提出都能接受的版本。至於未達成共識的條文，預計將直接進院會處理。

(中國時報)

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