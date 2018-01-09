賴揆下令 各部會防寒總動員

氣象局預測今清晨中部以北及東北部沿海空曠地區會出現攝氏10度左右低溫，民眾得注意保暖。（鄧博仁攝）

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中國時報
、王思慧、／台北報導

入冬以來首波寒流昨晚報到，由於風速相對較大，導致體感溫度更低，預計苗栗在周四的體感溫度僅3度，新竹4度，桃園5度，台北則為6度，行政院長賴清德昨在臉書貼文下令各部會防寒總動員，衛福部將在台北車站及龍山寺等街友聚集地發放熱食，並提供臨時住宿地點及禦寒衣物。

提供街友熱食 安排臨時住宿

寒流來襲，賴揆昨在臉書貼文，請國人朋友務必做好保暖措施，並要求各部會動員，貼文1小時內就吸引超過500名網友留言。

針對街友安置，衛福部社工司長李美珍表示，雙北市都有遊民收容中心，北市社福中心內也有遊民安置住所，部分縣市則有特約旅館或出租民宅，均能避免遊民在寒流時夜宿街頭。

農委會則提醒農民，蔬菜與瓜果類作物較不耐寒，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或用稻草、不織布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，未採收的瓜果則以套袋處理，避免寒害。果樹部分則應加強樹幹包覆、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，並酌量增施鉀肥，以增加作物耐寒力，香蕉、草莓、木瓜等3項果樹最應加強防寒。

農作嚴防寒害 山路預警封閉

交通部公路總局則表示，台14甲線合歡山路段、台7甲線宜蘭支線武陵農場路段、台8線中橫公路大禹嶺路段等中高海拔山區道路有降雪及路面結冰機率，公路總局將增派保全人員巡查回報，管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封路等，請用路人密切注意公路訊息規畫行程。

高速公路服務區公廁也將提供熱水，並供應熱茶、薑茶等為用路人保暖；另外，為因應心血管疾病民眾需要，各服務區也備妥血壓計、氧氣瓶及AED (自動體外心臟電擊去顫器)。

勞動部職安署要求雇主加強作業環境的管理，隨時量測室外溫溼度與風速，適度調整工作內容或建立規律休息時間表，並於工作場所或休息室中，供給溫熱飲食，同時應建立伙伴互護系統，使作業勞工彼此互助、監視，了解身體是否有異狀。

(中國時報)

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