終結低薪 農曆年前端出牛肉

2018年01月09日 01:03 中國時報 洪凱音 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

為達成蔡英文總統交付任務，在今年解決年輕人低薪問題，行政院長賴清德昨邀集國發會、經濟部等單位研商，如何落實蔡總統五大方法終結低薪要求，政院官員指出，賴揆已責成行政院副院長施俊吉統籌各部會提出的措施，在兩周內提出具體方案。

具體落實蔡「五大方法」

蔡英文在年終記者會提出解決青年低薪五大方法，期待透過產業升級、轉型；鼓勵企業加薪；調整基本工資等措施終結青年低薪。

國發會主委陳美伶昨表示，會議是由具總經背景的官員，從經濟學角度分析低薪成因，未來將由行政院副院長施俊吉督導進度，預計農曆年前會有較具體的對策出爐。

為了解決低薪問題，行政院院長賴清德、副院長施俊吉昨上午舉行政委會議，據了解，國發會副主委邱俊榮、經濟部次長龔明鑫等具總體經濟背景的官員，在會議中針對國內低薪原因進行報告、分析。

彙集分析 仍缺乏新亮點

陳美伶指出，會議主要從經濟學角度出發，對台灣產業面、結構面以及國際情勢變化做全盤分析，包括國發會、經濟部與央行等官員，都在會議中交換意見，但截止於目前為止，意見還在彙集與分析當中。

為解決低薪問題，行政團隊目前盤點的措施都缺乏新亮點，都是在馬政府執政時期舊政策中「挖寶」，除了工程會外，2015年立法院通過的《中小企業條例》修正，其中加薪減稅規定、也就是中小企業替員工加薪可列報營所稅扣除額加三成，相關措施可否優化也在這次考慮之列。

廣納意見 替窘境開良方

至於具體對策，陳美伶透露，預計各參與的部會於農曆過年前會提出對策，並向賴清德報告，待確認策略成熟後，將由賴清德對外宣布與說明。

據了解，施俊吉已邀請國內專家學者，將以閉門座談會議的方式聽取各方意見，包括中研院經濟所副所長張俊仁、台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆等專家學者，都在受邀之列，希望聽取不同聲音、意見，替台灣低薪窘境開出良方。

(中國時報)