消費者指數 陸有信心 台偏悲觀

2018年01月09日 01:03 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

台灣的景氣復甦不如預期，台北的百貨公司明顯冷清，也有許多只逛不買的現象。（本報資料照片）

2017年第四季兩岸暨港澳消費者信心指數昨在北京發布，大陸消費者信心總指數為105.1，處於樂觀區間；台灣總指數為87.52，其中物價信心指數最低，傾向悲觀；香港總指數為86.8，其中購房信心長期低迷，本季降到36.8；澳門總指數則為88.12。北京首都經貿大學統計學院副院長任韜指出，隨著大陸供給側改革、新動能增長、經濟復甦等原因，第四季度呈現「穩中求進、進中向好」趨勢，較上季上升1.2，創下2009年以來的次高點。

「兩岸四地消費者信心指數」於2009年一季度首次發布，並從2017年第四季度起正式更名為「兩岸暨港澳消費者信心指數」，是由北京首都經貿大學、北京中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台北醫學大學聯合主辦。

消費者信心指數是預測經濟走勢和消費趨勢的指標，包括經濟發展、就業、物價、生活、購房和投資六個指數。評定範圍為0至200，小於100意味著消費者「信心不足」，大於100表示消費者「有信心」。

台北醫學大學管理學院院長、大數據研究中心主任謝邦昌指出，台灣本季總指數87.52，僅有投資股票時機偏樂觀，其餘皆呈現悲觀。尤其物價信心指數僅65.1，是最低的一項。

他說，從陸港澳來看，也許覺得台灣物價很低，「俗擱大碗」，然而台灣民眾之所以對物價不滿意，主要來自薪資凍漲。「有大陸朋友問台灣薪資環境，我說，台灣好一點的電腦工程師薪水在1萬人民幣左右。對方說，太低了吧？在北京可拿到1.5至2倍薪水。」

香港城市大學管理科學系教授曹國輝指出，香港本季度總指數達到86.8，較上季下跌3.1，但仍處於近年高位。其中，購房信心指數長期低於50，本季為36.8，較上季下降7，為兩岸四地「最悲觀」。

澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆則表示，澳門本季度總指數為88.12，較上季上升0.14。與上季相比，六項指數中五升一降，唯一下降的是投資股票指數。

(中國時報)