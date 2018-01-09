新年加薪 逾4成企業YES

2018年01月09日 01:03 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

新年「薪」希望，企業加薪再釋出正面消息!104人力銀行昨公布「2018年薪酬趨勢展望」調查顯示，逾4成企業表態今年會加薪，平均調幅4.09%，明顯高於去年3.88%的幅度，調薪企業比例及調薪幅度皆創近3年新高；而調薪幅度最高的是軟體網路業，擠下稱霸好幾年的冠軍金融業，成為今年加薪大黑馬。

104人資學院資深副總經理花梓馨分析，軟體網路業是今年加薪大黑馬，主要是拜新科技趨勢所賜，包括AI人工智慧、物聯網、機器人等應用逐漸普及，加上傳統產業加速佈建虛擬通路，強化虛實整合，導致軟體及網路相關人才供不應求、水漲船高，是帶動產業調薪幅度顯著提升的主因。

而加薪排名於軟體網路之後的產業，則依序是金融業、倉儲運輸業、電子及消費性電子製造業以及半導體，加薪幅度全都超過4%以上，明顯高於軍公教全面加薪3%的水準。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著景氣持續回溫以及出口產業復甦，內部調查也呈現同樣態勢，今年企業調薪的比例與幅度皆優於去年，當調查進一步詢問企業主加薪原因，多數考量是想激勵員工表現、反映基本工資調漲以及反映公司營收成長等。

若單以職務別來看，楊宗斌進一步指出，第1線產銷工作、外勤人員或者具備專門技術，以及核心研發能力的員工，調薪或分紅的機率會比其他職務大一些。

隨總統蔡英文積極改善低薪、促使企業調薪等政策，不排除拋出獎勵措施達成目標；104人力銀行這份調查同時顯示，25.4%企業認為今年景氣將優於去年，近半企業認為表現會持平，也有26.4%企業認為今年表現不如去年，若與去年同期的調查相比，今年企業對景氣樂觀度是相對提升。

除薪資調整外，楊宗斌建議企業主，應該將工作福利與收入改善視為「人才投資」，而非人力費用，一方面可提高員工忠誠度、向心力，另一方面，也提高他們的消費力，可進一步再刺激內需市場，形成經濟上的良性循環，總的來說，整個加薪的「淨效應」，最終還是能回饋到企業獲利上。

(中國時報)