遠東集團加薪 幅度逾3％

2018年01月09日 01:03 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為響應政府加薪政策，遠東集團董事長徐旭東昨承諾，今年集團將全面性加薪，只要工作績效表現優異，加薪幅度絕對超過3%，集團各子公司的年終獎金至少2個月起跳。

徐旭東進一步表示，政府積極改善民眾低薪窘境，這個施政方向很正確，畢竟薪資低對社會發展不好，企業有能力就該多發薪水，也要同時增加績效，他強調，加薪、績效不可能只有單面向發展。

針對遠東集團年終獎金發放狀況，徐旭東昨出席旗下遠東新於櫃買中心舉行綠色債券上櫃掛牌典禮時指出，每個子公司發放狀況不一樣，完全看業績以及計算方式，但最少都有2個月；由於景氣轉佳，紡織業持續成長，徐旭東也透露遠東新的年終獎金為全年14個月再加上績效獎金。

徐旭東進一步指出，台灣今年景氣不錯，以紡織業來看，台灣的紡織業早已走向功能性紡織品，聚酯纖維占整體紡織業的用量10%都不到，由於經濟轉佳，紡織很多新功能、需求都在不斷增長；他同時強調，台灣聚酯業的產量、品質都很好，應該要有更多的應用，特別是冬季奧運快到了，冬季奧運選手穿的幾乎都是機能衣。

為響應政府推動綠色金融政策，遠東新與凱基證券攜手合作，發行新台幣30億元、利率0.95%的綠色債券，昨於櫃買中心正式掛牌；由於這是國內首家民營企業發行綠色債券的創舉，凱基證券表示，市場認購相當踴躍，超額認購將近3倍，顯現綠色金融在台深具發展潛力。

(中國時報)