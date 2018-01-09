兩岸若好轉 台灣經濟成長會翻倍

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中國時報
／北京報導

民進黨上台後，兩岸關係急凍，同時也影響台灣經濟。台北醫學大學管理學院院長、大數據研究中心主任謝邦昌8日受訪時指出，「大人吵架，小孩遭殃」，現在對經濟影響最大的，反而都是政治力等「非經濟因素」。他說，如果2018年兩岸關係好轉，相信台灣經濟也會好轉，經濟成長率或將從預計的2％上升到3至4％。

2017年第四季兩岸暨港澳消費者信心指數8日在北京發布，其中大陸消費者信心總指數105.1，處於樂觀區間；台灣總指數為87.52，偏悲觀。謝邦昌指出，該調查已持續10年，每年四季度，至少做了40次調查，可發現這10年來，是大陸崛起最快的10年，也可發現華人在全球經濟面的影響力逐漸加強。

不過，他表示，反觀台灣經濟，近年經濟成長率不斷在2％上下浮動，核心原因就是「政黨惡鬥」等「非經濟因素」的影響，這是比較不好的情況。

謝邦昌直言，「大人吵架，小孩遭殃」，就他所知，光是2016年、2017年廈門與台灣的貿易總額，就從15億人民幣（下同；約合69億新台幣）驟降至1.5億，少了9成。如果2018年兩岸關係好轉，相信台灣經濟也會好轉，經濟成長率或將從預計的2％上升到3至4％。

謝邦昌指出，這同時對台灣新南向政策也有好處。新南向不是靠政府，而是許多台商十幾年前就南下布局，在馬來西亞、印尼、緬甸等地生根已久。

他說，由於兩岸關係不好，蔡政府新南向政策反而造成台商困擾，台商變得不敢說、不敢做，因為怕要選邊站、表態。「一有政治力進去，大陸就會施壓，那當地政府會選誰？台灣或大陸，不言而喻。」

(中國時報)

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