勞團3闖立院 北車臥軌抗爭

勞工團體8日抗議勞基法，晚間突然衝到台北火車站月台抗議，沒多久就有民眾突破警方的封鎖跳上鐵軌抗議（右），但隨即被優勢警力抬出（左）。（季志翔攝）

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中國時報
、王思慧／台北報導

《勞基法》修正案昨在立院協商，勞團集結300人隔著拒馬對議場怒吼，要求撤回惡法，期間勞團有意突破封鎖線，前後與警方爆發3波衝突，晚間並轉往台北車站臥軌抗爭，經警強力排除、逮捕15人，將依公共危險罪查辦。勞團強調不會輕易屈服，最後約50人在立院外夜宿，預計今早8時30分重新集結抗爭。

台北昨天下著傾盆大雨，勞團在立院外冒著大雨，輪流拿著麥克風控訴《勞基法》對勞工的傷害，並繞著立院遊行，盼讓勞工心聲傳入議場。在行經忠孝東路與鎮江街交叉口時，勞團有意突破封鎖線，爆發首波推擠衝突，勞團高呼「警察打人」，與警方僵持不下。

夜宿立院外 今日再戰

勞團隨後往林森南路前進，結果在林森南路及青島東路的便利商店前，與警方爆發第二波推擠衝突，雙方僵持約3分鐘後，勞團成功進入青島東路及鎮江街交叉口。

勞團打算在青島東路上架設棚架進行長期抗戰，當載著棚架的貨車進入現場時，突然遭到警方阻擋，爆發了第三波推擠衝突，最後勞團把棚架架起夜宿。

晚間6時30分，桃園市產業總工會突然到台北車站第三月台臥軌，這是台灣勞工史上第4次臥軌抗議事件，也是民進黨執政期間首度面對的臥軌抗爭，10餘人躺上北車南下第三月台的軌道上，要求政府撤回《勞基法》修正案。

由於正值下班尖峰，抗議舉動讓搭車乘客不滿、錯愕，認為這是民粹，已經影響他人的權益。有台鐵司機由列車駕駛室往外拍軌道被抗議群眾占據的畫面在臉書貼文說：「叫我開過去！我又不是有病！」

列車停駛 影響1.2萬人

抗議勞團大喊「拒絕過勞，退回惡法」，警方隨即調集大批警力，在完成3次舉牌命令解散後，開始將臥軌的15名成員一一架離，並帶到保大偵訊，列車在8時18分恢復行駛。此次臥軌抗議事件共影響台鐵21列次列車停駛，1萬2370名乘客受影響。

台北市產業總工會理事長鄭雅慧哽咽地表示，修正草案送出時，勞團簡直不敢相信自己的眼睛，以為只是休息日的加班費核實計算，沒想到竟然連7休1、輪班間隔都被一起鬆綁，單月加班上限還從46小時提升到54小時，各行各業勞動條件，已慘到難以繼續惡化，不解蔡政府心中只有資方的聲音。

(中國時報)

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