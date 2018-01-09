柯下令清場 時力被帶離凱道

2018年01月09日 01:03 中國時報 謝明俊 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

時代力量立委黃國昌、徐永明等人占據總統府前陳情，台北市警局8日凌晨4時許，在第7次舉牌制止後，決定以優勢警力強勢勸離，先後陪同4名立委至台大醫院，並將在場助理、支持者共16人以警備車載往北醫附設醫院診治，隨後拆除帳篷，恢復交通。警方將依違反集會遊行法傳辦相關人。

誰下令驅離？中正一分局長廖材楨指出，他是現場指揮官，由他下令。不過，台北市長柯文哲坦言是他下的指令，他尊重陳抗，但還是要守法，若沒申請就到不允許陳抗地點抗議，「這是不對的」。

柯表示，7日明確下達指令，8日上班日上午7點前，交通必須暢通，剩下的由警察局自行判斷，若7點前抗議撤場，當然相安無事，但時間到了還不走，就要抓人處理，總不能堵住交通。

外界另質疑去年底勞團被警方帶到關渡、動物園等郊區丟包，時力在象山捷運站、北醫被放下，是否有差別待遇？柯表示，他是很務實的人，可以達到目的就好，市長不需要做那麼細節的命令，警察局自己有專業判斷。

相較勞團當天就遭驅離，時力超過3天，被疑雙重標準。柯表示，勞團是到處流竄，癱瘓交通幹道，搞到半夜警察都累了，一定要斷然處置，反觀時力是定點抗議，乖乖坐在那裡，會比較寬容處理。

至於是否事先和時代力量講好驅離時間？柯表示沒有。被問及這次強制驅離有備而來，像警方將立委拉走，看到黃國昌倒地，會先高喊「委員你為何自己倒地」，是否代表警方面對相似情形已有SOP？柯說：「我們SOP會越來越多」。

警方昨晨強制勸離行動，包括黃國昌及助理人員，全力抗拒警方勸離，警方將在場16名男女助理請上警備車時，黃國昌還故意拖延時間，找許多藉口要拖延，最後眼見再也找不到理由可刁難警方，只好轉往旁邊處理帳篷內的雜物。

另林昶佐和洪慈庸自行走往台大，徐永明則搭乘救護車由警方陪同赴台大就診，黃國昌最後離開並回到立院。

(中國時報)