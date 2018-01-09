時力批政院放空話 不談了

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中國時報
／台北報導

時代力量黨團在昨晚間7點多突然退出《勞基法》修法朝野協商後，舉行記者會表示，時代力量提出的折衷版本，行政院和執政黨黨團寸步不讓，繼續協商沒有意義，因此退出這種過水式協商，撤回所有提出的修正動議。

昨日上午9點立法院會開始，時力黨主席黃國昌與總召徐永明都現身議場，2人在議場第一件事先吃早餐。黃國昌受訪時，不時咳嗽、聲音沙啞，徐永明一開口也是沙啞到說不出話。

黃國昌並提出時力版《勞基法》修正動議，其中關於「雇主依第二項但書延長勞工之工作時間，勞工得予拒絕」的「拒絕加班條款」引起關注。不過，在歷經一下午協商後，時代力量突然退出協商，讓朝野黨團相當錯愕。

徐永明在記者會上指出，時力回到立法院提出折衷版本，是希望執政黨能考慮與政院版有所平衡，但執政黨黨團卻寸步不讓。

徐永明說，協商後發現，這一切就如同民進黨團總召柯建銘所講的「都是徒勞無功」，雖然立法院長蘇嘉全與祕書長林志嘉希望他們繼續協商，但他們無法為修法背書，因此現階段時代力量不會再參與協商，至於未來在院會有何作為，黨團要再討論。

時代力量立委黃國昌則說，黨團撤回所有修正動議提案，同時再度要求行政院不要再用「可以談」這種空話欺騙，立即撤回修惡的勞基法。

對於勞團到台北車站臥軌抗議，黃國昌說，很難想像要絕望到什麼心情，才會採取這麼激烈的方式，真的拜託行政院，聽聽他們的聲音，停下腳步。徐永明也向行政院長賴清德呼籲，應該踩煞車了，不要過水式協商後就到院會強行表決，「難道火車就要這樣輾過去嗎？」

(中國時報)

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