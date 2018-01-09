外交部出包「菁英心態作祟」

圖為去年6月，駐巴拿馬大使曹立傑（右）返國，並親自將使館降下的國旗交給外交部長李大維（左）。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

新晶片護照內頁誤植事件，引發外界批評外交部危機處理不佳。據了解，外交部長李大維在內部會議中直言，外交部同仁心中多以身為「菁英」自居，常不經意地流露出「菁英主義」心態，遇事常自以為是，託詞硬拗，輕忽不同的聲音，以致形成外界觀感不佳。

還有懲處 簽字者須究責

護照事件第一波已懲處前後任領務局局長，據悉，往下第2波懲處將於近期公布，多以記過或申誡處理，至少5位。

李大維表示，整起事件在檢討責任歸屬上，「每一位經辦簽字者都逃避不了究責」，當中自有輕重之別。

李大維分析護照事件因素，他指出，外交部同仁大半時間都在國外服務，對國內政治、社會脈動瞭解不足；另外，外交部同仁歷經國家考試，在政府中屬優秀份子，同仁心中多以身為「菁英」自居，會流露出菁英主義心態，令外界觀感不佳。

李大維拜託同仁，為人處事務必謙和，與民眾接觸時語氣要有「溫度」，切忌官腔官調。

建立KPI 考察同仁表現

為了改善這種菁英心態，李大維說，將建立新的關鍵績效指標（KPI），考察同仁表現，但KPI的要求會視不同駐館而定。

李大維指出，新KPI是以「目標」為導向，評估外館館長是否依循戰略目標前進，例如：洽談經濟合作協議(ECA），雖難以在1年內談完，但談到何種程度，館長要有進度。

國民黨立委呂玉玲表示，專業與驕氣只有一線之隔，從最近幾次外交部危機處理來看，顯然沒有拿捏得當。李大維既然有心要整頓，希望能做到，扭轉外界對外交部的負面形象。

新一波處長 50歲以下

民進黨立委蔡適應表示，外交人員長期派駐海外，視野較為廣闊，比一般公務員容易表現優越，但外交體系同質性過高也會有問題，所以有些駐館改為政務職，就是要引入活水改善。

立法院近來完成修法，公使可以特任，據悉，外交部考量部分地區需經貿談判，因此未來經濟部人員可擔任公使，負責與駐在國經貿單位對話。

另外，外交部官員平均年齡過高，甚至部分地域司出現斷層。

據悉，外交部近期將公布新一波50歲以下處長，李大維希望「給你機會、證明你自己」。

(中國時報)

綠委：小英不介入修法 只是關懷 外交戰壓力大 大使暴瘦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。