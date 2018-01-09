外交部出包「菁英心態作祟」

2018年01月09日 01:03 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

新晶片護照內頁誤植事件，引發外界批評外交部危機處理不佳。據了解，外交部長李大維在內部會議中直言，外交部同仁心中多以身為「菁英」自居，常不經意地流露出「菁英主義」心態，遇事常自以為是，託詞硬拗，輕忽不同的聲音，以致形成外界觀感不佳。

還有懲處 簽字者須究責

護照事件第一波已懲處前後任領務局局長，據悉，往下第2波懲處將於近期公布，多以記過或申誡處理，至少5位。

李大維表示，整起事件在檢討責任歸屬上，「每一位經辦簽字者都逃避不了究責」，當中自有輕重之別。

李大維分析護照事件因素，他指出，外交部同仁大半時間都在國外服務，對國內政治、社會脈動瞭解不足；另外，外交部同仁歷經國家考試，在政府中屬優秀份子，同仁心中多以身為「菁英」自居，會流露出菁英主義心態，令外界觀感不佳。

李大維拜託同仁，為人處事務必謙和，與民眾接觸時語氣要有「溫度」，切忌官腔官調。

建立KPI 考察同仁表現

為了改善這種菁英心態，李大維說，將建立新的關鍵績效指標（KPI），考察同仁表現，但KPI的要求會視不同駐館而定。

李大維指出，新KPI是以「目標」為導向，評估外館館長是否依循戰略目標前進，例如：洽談經濟合作協議(ECA），雖難以在1年內談完，但談到何種程度，館長要有進度。

國民黨立委呂玉玲表示，專業與驕氣只有一線之隔，從最近幾次外交部危機處理來看，顯然沒有拿捏得當。李大維既然有心要整頓，希望能做到，扭轉外界對外交部的負面形象。

新一波處長 50歲以下

民進黨立委蔡適應表示，外交人員長期派駐海外，視野較為廣闊，比一般公務員容易表現優越，但外交體系同質性過高也會有問題，所以有些駐館改為政務職，就是要引入活水改善。

立法院近來完成修法，公使可以特任，據悉，外交部考量部分地區需經貿談判，因此未來經濟部人員可擔任公使，負責與駐在國經貿單位對話。

另外，外交部官員平均年齡過高，甚至部分地域司出現斷層。

據悉，外交部近期將公布新一波50歲以下處長，李大維希望「給你機會、證明你自己」。

(中國時報)