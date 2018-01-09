外交戰壓力大 大使暴瘦

2018年01月09日 01:03 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

外交部長李大維日前在內部會議中坦言，預期今年對中華民國外交將是充滿挑戰的1年；在北京壓力下，台灣在20個邦交國的大使均戰戰兢兢。李大維透露，他曾親睹我駐某國大使因為工作壓力大到暴瘦，令人不忍。

李大維分析今年兩岸情勢仍將維持「冷和」狀態，過去1年北京對我之打壓，足證兩岸沒有外交休兵。

經歷前年聖多美及去年巴拿馬斷交後，李大維指出，在外交戰場上，北京當局挾其優勢，無所不用其極謀奪我友邦，派駐在20個邦交國的大使均為鞏固邦交而努力。他曾看到某大使較先前暴瘦，令他覺得不捨。

在無邦交國地區，李大維說，北京當局對我駐處名稱或其他所享外交待遇方面，擴大運用「一中原則」來矮化、限縮。

至於國際組織參與，李大維表示，北京當局無所不用其極以「去主權化」來打壓我方，將我所參與的國際組織數目限縮成「只有存量，沒有增量」。李直言，「2018年對中華民國外交將是充滿挑戰的一年」。

李大維評估，目前國際形勢，包含美中角力愈趨白熱、東亞區域緊張情勢升高等諸多國際條件，我方可著力部分尚待觀察。

今年底將舉行地方首長選舉，李大維說，屆時黨派對立的形勢可能更加嚴峻，國內任何議題都可能被放大，甚至遭有心人士刻意扭曲。因此，2018年面對國際、國內及兩岸複雜的形勢，外交部今年將是充滿挑戰的一年，必須審慎面對險阻。

(中國時報)