外交戰壓力大 大使暴瘦

圖為去年6月，駐巴拿馬大使曹立傑（右）返國，並親自將使館降下的國旗交給外交部長李大維（左）。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

外交部長李大維日前在內部會議中坦言，預期今年對中華民國外交將是充滿挑戰的1年；在北京壓力下，台灣在20個邦交國的大使均戰戰兢兢。李大維透露，他曾親睹我駐某國大使因為工作壓力大到暴瘦，令人不忍。

李大維分析今年兩岸情勢仍將維持「冷和」狀態，過去1年北京對我之打壓，足證兩岸沒有外交休兵。

經歷前年聖多美及去年巴拿馬斷交後，李大維指出，在外交戰場上，北京當局挾其優勢，無所不用其極謀奪我友邦，派駐在20個邦交國的大使均為鞏固邦交而努力。他曾看到某大使較先前暴瘦，令他覺得不捨。

在無邦交國地區，李大維說，北京當局對我駐處名稱或其他所享外交待遇方面，擴大運用「一中原則」來矮化、限縮。

至於國際組織參與，李大維表示，北京當局無所不用其極以「去主權化」來打壓我方，將我所參與的國際組織數目限縮成「只有存量，沒有增量」。李直言，「2018年對中華民國外交將是充滿挑戰的一年」。

李大維評估，目前國際形勢，包含美中角力愈趨白熱、東亞區域緊張情勢升高等諸多國際條件，我方可著力部分尚待觀察。

今年底將舉行地方首長選舉，李大維說，屆時黨派對立的形勢可能更加嚴峻，國內任何議題都可能被放大，甚至遭有心人士刻意扭曲。因此，2018年面對國際、國內及兩岸複雜的形勢，外交部今年將是充滿挑戰的一年，必須審慎面對險阻。

(中國時報)

外交部出包「菁英心態作祟」
外交部出包「菁英心態作祟」 巴拉圭輸台牛肉配額 今年再增

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。