巴拉圭輸台牛肉配額 今年再增

2018年01月09日 01:03 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天接見巴拉圭訪問團表示，台巴去年7月簽署的經濟合作協定(ECA)，今年2月即將生效，兩國經貿關係將更加緊密。巴拉圭輸台牛肉配額目前已提高到1萬公噸，今年會再增加。

不同於美國等地區以飼料餵食牛隻，巴拉圭牛大都採取放牛吃草的天然方式飼養，蔡英文總統105年6月首度出訪前往巴拉圭，當時即在國會演說中宣布，為了增進台巴兩國邦誼，將會在符合衛生檢疫規定的前提下，逐步增加巴拉圭牛肉的配額，讓台灣民眾在牛肉市場上，有更多選擇的機會。

蔡英文昨天接見巴拉圭共和國國會暨參議院議長盧戈訪問團表示，該訪團是今年來自我國友邦的第一團，別具意義，展現台灣和巴拉圭的關係非常密切。

台巴兩國邦誼已逾60年，她說，在2016年，她就任總統不到1個月，就到巴拉圭進行國是訪問，當時很榮幸獲邀在國會演講，受到國會議員們的熱情款待，現也很高興能在台灣接待訪問團。

蔡英文指出，盧戈過去在總統任內就曾經兩度來訪，可見對台灣相當重視，訪團成員也都是巴拉圭各政黨的重量級政治領袖，「很期待在提升兩國關係上，跟團員們有更多合作的機會。」

在台巴合作項目方面，蔡英文表示，她在巴拉圭國會演說時所提到的合作目標，也都一一落實，巴拉圭輸台牛肉配額，已經提高到1萬公噸，今年也會再增加。

我方提供給巴拉圭學生的「台灣獎學金」名額去年已經倍增到28名，今年起更將增加到40名，「如果再加上其他獎學金的名額，今年將有55位巴拉圭優秀學子來台就學」。

在兩國經濟合作方面，除《台巴經濟合作協定》2月即將生效，另一項重要的合作計畫，也就是雙方大力推動的「台巴工業科技大學」，也在簽署意向書後，即將具體成形。她期盼巴拉圭持續支持台灣的國際參與，一起為國際社會做出更多貢獻。

(中國時報)