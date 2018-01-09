拉艦後年換裝海劍二 戰力飆升

中科院已研製完成垂直發射的海射型「天劍二型」防空飛彈，預訂後年開始配置在海軍拉法葉艦上。目前拉法葉配置的海欉樹飛彈（見圖，本報資料照片）最大射程僅6公里，而海劍二的射程可逾50公里。

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中國時報
／台北報導

據了解，中科院已研製完成垂直發射的海射型「天劍二型」防空飛彈，預訂後年開始配置在海軍拉法葉艦上。

海軍於去年6月曾在立法院公開表示，拉法葉巡防艦預定於去年下半年，將配置老舊的海欉樹防空飛彈，換裝為中科院自行研發的海劍二飛彈，但不是採垂直發射，而是採發射箱斜射方式。　現因中科院既研製成垂直發射系統，拉法葉艦將延後至後年開始換裝海劍二飛彈。

據了解，中科院為取得拉法葉艦藍圖，讓海劍二飛彈能垂直發射，曾策畫至法國偷技術的祕密行動，最終並未成行。由於中科院研製垂直發射系統很久，海軍本來不想等，乾脆就裝斜射式的發射箱，並計畫去年下半年就動手換裝。

拉法葉艦是1990年代設計的新一代戰艦，一流的雷達偵蒐及艦體設計，卻僅配置老舊的海欉樹飛彈，防空戰力相當單薄。海軍一直不讓拉法葉艦出海太遠，就是因防空戰力薄弱。

拉法葉配置的海欉樹飛彈最大射程僅6公里，而海劍二的射程可逾50公里，兩者相差不可以道理計。

海劍二已在濟陽級軍艦進行測試，符合海軍戰備需求，現中科院又完成垂直發射研發，今年做完戰術測評，即可開始按裝。

至於老舊的海欉樹飛彈，據了解，現大約還有200多枚，其中出廠年份最早的是1972年，最晚的是1992年，在2014年都已到達飛彈壽期，由於早超過壽限，海軍於操演時也很少再打這型飛彈了。

未來拉法葉艦換裝海劍二飛彈後，防空飛彈數量也從現有4枚增加到16枚，並且可在數秒內連續接戰垂直發射。

(中國時報)

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