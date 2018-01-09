國民黨駁黨員投票 全民調不變

2018年01月09日 01:03 中國時報 王正寧 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨縣市長初選機制決採全民調提名候選人，有意參選新北市長的前台北縣長周錫瑋昨批評，全民調也包含黨員投票的說法是「笑話」，政黨應該重視黨員的地位，藉由黨員投票讓黨員行使「認同權」，提振黨員的向心力，才有助於勝選。

定案後翻臉 初選就分裂

不過，國民黨組發會主委李哲華表示，黨主席吳敦義裁示初選採全民調；況且，民進黨民調沒有排藍，黨內初選民調長期以來也沒有排綠，採取對比與互比，各佔85％與15％。

新北市黨部主委李乾龍表示，多次拜會過周、侯2人，周表達「尊重黨中央」、「以和為貴」，侯以「尊重黨中央」、「相忍為黨」回應，初步把全民調初選時間訂在農曆春節後，雙方都還有一段時間可以各自耕耘努力。

李乾龍說，當初協商時定調採全民調，周、侯兩人都強調「尊重黨中央」，「既然當初都答應了，不清楚為何又如此發言？」

新北議長蔣根煌認為，國民黨只要初選就會分裂，協商才是上策。他觀察，國民黨只要走初選，經常分裂，他認為最好的辦法就是不要初選，透過協商找出最好的人選，保住新北市。

周錫瑋係昨出席「政黨不可免除黨員初選權」記者會時指出，國民黨過分迷信全民調，上次選舉有10％泛藍選民拒絕投票，顯示全民調並沒有真正反映民意，國民黨應該記取教訓，為國民黨贏回民意。

孫文學校總校長張亞中也轟國民黨，初選採全民調，剝奪黨員權利與責任，放棄黨員意見，將造成黨員離心離德。民調雖然可以反映民意，但沒有排綠，等於放任不同政治信仰者影響初選。

不排綠 挨批江山送出去

前政策會主委蔡正元也表示，主政者如果貪圖方便，不舉辦黨員初選而用全民調決定人選，許多候選人都「軟綿綿」，只為了討好親綠選民，就像前總統馬英九一樣，最後把江山奉送出去；他警告，若執意採全民調，那黨中央就可以倒數計時了。

對於納入黨員投票與排綠民調，李哲華表示，如果藍綠進行對比式民調，綠營支持者一定支持綠營人選，沒有必要排綠，即便有綠營支持者想影響民調，恐怕也只是極少數。

(中國時報)