侯友宜勤深耕 接棒意味濃

侯友宜積極跑行程，不僅有專屬攝影師，也有許多祕書與新聞聯絡人跟隨。圖為土城警分局偵破鴨肉店縱火案，侯友宜前往慰問，專屬攝影師不斷捕捉侯的畫面。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

被藍綠評估為新北市長最強參選人的新北市副市長侯友宜，雖然面對媒體始終迴避參選與否，但他透過加強市政行程方式，鴨子划水，全面積極備戰，公開行程數近3個月來增加5成以上，市長朱立倫也不時安排里長座談會等下鄉固樁行程，兩人人氣不相上下，接棒問題更是「無縫接軌」，用行動展現他積極接棒的態勢。

過去對於是否參選，侯友宜總以「市政為重」、「做好本分就是最好的準備」等語回覆，看似還未思考認真打選戰，實際上，初次投入選舉的他相當謹慎，早在去年間，就曾四處拜訪議員，不僅尋求支持，更私下討教選戰該怎麼打。

近來，侯友宜的公開行程逐漸增加，從去年10月的14個行程，11月、12月平均超過20個，這還不包括私人行程，舉凡同鄉會、里長聯誼會，甚至是學校家長會長年末餐敘，都能看到侯的身影，甚至積極下鄉拜訪各個社會基層人物，展開綿密的組織戰。

過去，侯友宜參加市政行程，最多帶著1位祕書陪同，但近半年，除多了專屬攝影師，拍下他每個與人互動的瞬間，最近3到4個月，侯身邊更多了許多來自各局處的祕書或新聞聯絡人如影隨形，每次受訪不僅有專屬攝影、錄音者，甚至會替侯友宜篩選媒體提問，這些人員有不少曾替朱立倫打過選戰，儼然市長規格。

隨著初選緊鑼密鼓，過去對於媒體有問必答的侯友宜，也在近日轉趨保守，多由祕書過濾電話，對政治敏感問題仍避而不答，甚至這次周錫瑋質疑全民調，侯友宜依舊是透過祕書以「開會」、「在外有行程」等理由不回應。

侯友宜不理外界紛擾，做好市政除了幫朱立倫有機會更上一層樓，更是自己邁向勝選最大的關鍵！

(中國時報)

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