新聞透視－只找同溫層取暖 難取信於民

2018年01月09日 01:03 中國時報 葉德正

國民黨縣市首長初選將採全民調，周錫瑋當初「尊重黨中央」，如今來個回馬槍，直批全民調「是個笑話」，其實不分藍綠已逐漸揚棄過去曠日費時、爭端不斷的黨員投票，改採全民調定勝負的機制，如果周愛國民黨，就不該事前風度翩翩，定案後，又翻臉不認人，試問該如何取信於民？

政治民調行之有年，透過統計、政治學者改良後，已能多面向模擬實際選戰，並成為眾人信服的公平機制，可惜部分打著愛國民黨的深藍人士卻存有老舊思想，認為全民調可能被操弄，又或黨員不支持怎能代表國民黨？更甚者，要求民調排綠，才能真正選出代表國民黨的人選。

如果此邏輯可以成立，試問，新北市大選能排綠嗎？亦或光靠5萬國民黨員就能勝選？這種「非我族類、其心必異」思維，正是國民黨2014選戰大敗主因，難道深藍人士還要活在義和團的年代？以為光靠排綠、黨員支持就可神功護體、成功勝選，那就當真是個笑話了。

再者，無論是國民黨或民進黨，只要初選納入黨員投票機制，就有人頭黨員、黑函攻擊等弊端，選後不僅無助團結，更造成不可抹滅的傷痕。

周錫瑋學經歷豐富、具有卓越眼界胸襟，且深受眷村黃復興黨部力挺與支持，如今，面對民調大幅落後對手，應該思考如何擴大支持族群，不應只是在同溫層中取暖。

如果周不滿初選全民調機制，就應該第一時間就表達不滿，而不是一下尊重黨中央，一下批評這笑話。試問，如果初選結果出爐不如預期，是否也能要求重新再來？一旦泛藍分裂，綠營整合後趁虛而入，難道這是藍營樂見的結果嗎？

遊戲規則既然底定，少批評、多衝刺才是上策！

(中國時報)