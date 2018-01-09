藍營饒慶鈴 角逐台東縣長

2018年01月09日 01:03 中國時報 王正寧 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

經過三度協調以及全民調的結果，下屆台東縣長選舉國民黨內提名人選確定由縣議會議長饒慶鈴出線，預計最晚送2月7日中常會通過。競爭對手5連霸立法委員廖國棟也表示，會全力輔選饒慶鈴，「當作自己在選縣長」，讓國民黨在台東縣的優質執政能持續不斷。

饒慶鈴與廖國棟在上次協調會議中同意，不進行初選，各自找信任的民調公司進行民調；國民黨提名協調小組昨天下午邀兩人公布日前民調結果，結果由饒慶鈴領先，廖國棟承認敗選，允諾全力支持黨提名人。

確定代表藍軍披掛上陣的饒慶鈴，8日發布新聞稿感謝廖國棟顧全大局精神，她說，建設台東的決心不變，願意努力爭取鄉親們的信賴與付託；廖國棟也呼籲支持者，一起力挺饒慶鈴，讓她當台東縣長，他強調，會將這場選舉當作自己在選。

廖國棟透過聲明稿表示，去年初就一直有支持者鼓勵他投入台東縣長的選舉，歷經幾個月的走訪，發現民眾對於民進黨的亂政抱怨甚多，為了改善人民的生活，遂於3個月前宣告投入黨內初選。

他表示，經過之前兩次協調，他與饒慶鈴均有共識，國民黨一定要守住台東縣的執政，而延續執政的關鍵是「團結合作、贏得民心」。

為了避免因初選造成難以彌補之憾事，以及讓被提名人有更多的時間進行大選準備，因此雙方均同意以全民調勝負作為提名基礎，讓民調高較者代表國民黨參選今年的台東縣長。

國民黨提名協調小組昨天三度協調，並公布民調數字。廖國棟表示，完全尊重此次民調結果，同意由饒慶鈴代表國民黨參選台東縣長，而他也承諾會當作自己在選縣長，全力支持饒慶鈴，守住藍天，讓國民黨在台東縣的優質執政能持續不斷。

(中國時報)