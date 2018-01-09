後山藍天保衛戰 劉櫂豪進逼

2018年01月09日 01:03 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長參選人確定由議長饒慶鈴出線，雖然台東泛藍的重量級人物，紛紛表態力挺，但是面對第5次叩關百里侯寶座，而且是民進黨有史以來最強縣長參選人劉櫂豪，若藍軍是「貌合神離」，想守住後山這塊藍天，將是一場硬仗。

代表民進黨參選台東縣長的立委劉櫂豪表示，這是國民黨家務事，對誰出線，都給予尊重，他按照既定步驟，全力以赴；倒是對於身經百戰的立委廖國棟，在尚未初選就出局，劉櫂豪為廖國棟抱屈。

縣長黃健庭則表示，只要是國民黨推出的人選，一定全力支持；而在2012年立委選舉時，與饒家種下心結的前縣長吳俊立也表態「樂觀其成」，他說，雖然本身現在是無黨籍，但仍偏向國民黨，他強調，國民黨已沒有分裂本錢，一定要團結才有勝選希望；吳俊立胞妹、國民黨台東縣黨部主任委員吳秀華也表示，縣黨部會全力輔選饒慶鈴 。

劉櫂豪4度問鼎台東百里侯，皆鎩羽而歸，但從政10多年來，深耕基層，已積蓄雄厚能量，現任縣長黃健庭施政滿意度雖高，不過2014年台東縣長選戰中，劉在台東市拿下比黃還多的票數，實力不容小覷。

不過有地方政壇人士認為，小英的施政，包括年金改革、一例一休、陸客不來、觀光產業蕭條、傳統領域等議題，都可能激發淺藍或對政治較冷漠的選民支持藍軍，成為劉的包袱。

另外，國民黨由於經費短絀，台東縣黨部現只剩下2名專職黨工，因為沒有人力，過去國民黨擅長的組織戰，也被瓦解；政壇人士分析，饒與劉的實力在伯仲之間，這次兩人對決勢必是場硬仗，勝敗關鍵點，在於個自的努力、魅力及基層經營是否紮實。

台東政治版圖一向藍大於綠，國民黨檯面上看似已經整合，卻也因牽涉到正、副議長、縣議員、代表、鄉鎮市長等基層選舉的地方山頭角力，檯面下依舊暗潮洶湧，面對來勢洶洶的劉櫂豪，如果是「貌合神離」，後山藍天仍有可能失守。

(中國時報)