感冒、腸胃藥 價格蠢蠢欲動

2018年01月09日 04:09 中國時報 倪浩倫 、 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

近期藥品、貼布漲價資訊

衛福部健保署開出第一槍，預計農曆年後取消給付維骨力等含葡萄糖胺成分的31項藥品，意味價格將回歸市場機制，短期內可能有一波漲幅；此外，一些國人常用藥品也已陸續起漲，包括普拿疼酸痛藥布最多漲到39元、綠油精也漲了20元，國安感冒液、明通治痛單液則從每瓶18元漲至20元，漲幅均超過1成。

農曆年後自費埋單

健保署給付葡萄糖胺、感冒藥、腸胃藥等928項指示藥品，每年花17億元，為回歸「不保小病」的健保原意，落實「成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品」不納入給付，健保署率先拿「維骨力」下手，取消葡萄糖胺類31項藥品，全案最快農曆年後實施。新措施將會影響15.1萬人、每年健保省下1.4億元。

31項的葡萄糖胺類藥品，大部分支付價是每顆膠囊1.3元、最貴的口服溶液用粉劑是32.2元，而一顆5.9元的維骨力膠囊未來民眾購買將會回歸市場機制，藥師柯明道說，目前原廠維骨力500顆約4500至5000元、台廠500顆約1000元，將來市面上的藥價只會更高。

除葡萄糖胺類藥品外，健保署醫審及藥材組長戴雪詠表示，感冒藥、腸胃藥與呼吸道用藥等數百品項指示用藥也會採取雙軌制檢討，由各醫學會提出建議那些用藥不必給付，健保署也將邀請相關醫學會評估指示用藥的醫療必須性、民眾使用多寡等，分階段檢討、取消指示用藥給付。

貼布、綠油精也喊漲

開業藥師沈采穎表示，國人筋骨酸痛常貼的普拿疼酸痛藥布，日前就有5款已經起漲。普拿疼肌立酸痛貼布21片裝從260漲至299元、漲幅達15％最高，其餘4個品項也有15～25元的調幅。

市佔率極高的綠油精，無論大、中、小瓶也都起漲，沈采穎說，大瓶綠油精漲20元最多，從120元漲到140元、漲幅超過16％，中、小瓶也有5～10元的調幅。她也強調，緩解感冒症狀的國安感冒液、明通治痛單等感冒糖漿，也陸續漲價，從原先的每瓶18元漲至每瓶20元，漲幅逾1成。

柯明道指出，馬路邊的連鎖藥妝店或超商，由於包含人事、店租在內的成本較高，藥品價格有時會高出社區藥局1～2成不等，面對許多藥品和貼布的漲價，民眾若想顧荷包，可能需要多跑幾家、貨比三家來比價。

(中國時報)