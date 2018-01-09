霾害忽視 眼睛乾癢紅腫

2018年01月09日 04:09 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

境外空汙嚴重加深台灣的霧霾問題，對於民眾健康造成不可小覷的危害，國人都知道霧霾天出門要戴口罩，其實在眼科醫師的認知，戴口罩的保護力不夠，還要戴上「有邊框護目鏡」才能避免眼睛直接受害！

眼科醫生提出警示，很多人知道霧霾會影響呼吸系統、心血管功能，不過，少有人明白霧霾對眼睛更是一大傷害；台南大學眼科院長蘇俊峰表示，空氣品質不良讓人眼睛出現過度乾澀、紅腫與發炎狀況，其中又以配戴隱形眼鏡族居多。

蘇俊峰指出，霧霾是有機與無機物與灰塵等組成的可吸入有害顆粒，容易刺激眼睛出現乾癢、異物感，若是霧霾天戴上美瞳、隱形眼鏡將會變成「霧霾吸塵器」，附著細菌病毒，造成角膜缺氧而破損，變成細菌入侵的窗口，增加眼睛紅腫、結膜炎機會。

其實不僅隱形眼鏡族、曾做過治療近視的雷射手術者也會受到影響，中職桃猿隊捕手黃浩然、投手林國裕與外野手朱育賢紛紛動過雷射手術，術後視力恢復良好，幫助自己看清比賽場上的球路，但是黃浩然說，碰到霧霾，眼睛也會乾癢不適。

國內目前接受雷射近視手術大將近50萬人，相關霧霾問題不可忽「視」，大學眼科總院長林丕容表示，雷射近視手術已是穩定成熟的技術，獲得愈來愈人認可，尤其療程將近11萬元的全新「精雕七次元」雷射技術，通過美國FDA的肯定，客製化量身訂做的個人治療，已有9成術後優於術前視力。

這些將近50萬雷射近視族尤要注意霧霾中的眼睛保養，林丕容認為，配戴有邊框護目鏡，避免用手揉眼睛，空汙嚴重最好少出門，切實做好自我的保護。

(中國時報)