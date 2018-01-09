螢幕保護貼護眼 恐怕攏係假

2018年01月09日 04:09 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

消保處抽驗10件市售3C產品螢幕保護貼，其中6件在標示中宣稱具防藍光、抗藍光的「護眼」效果，雖然檢測顯示，藍光阻隔率在8％至17％不等，不過關鍵在於，目前並無任何醫學資料能夠證明，藍光阻隔率達多少有護眼效果，因此業者涉及標示及廣告不實。

此次消保處從實體店面、購物網站中，購回了10件3C產品螢幕保護貼進行檢驗，對應的產品包括蘋果iPhone、Sony、三星等手機，單價最便宜為222元，最貴的要價800元，其中6件保護貼在商品標示中註明，有「護眼」、「減低傷害」等防（抗）藍光效果。

消保處消保官王德明表示，消保處針對標示可阻隔藍光的6件保護貼進行藍光檢測，礙於國際上和國內都沒有藍光檢測標準，只能採用業界的檢測方式，結果顯示，保護貼確實有阻隔藍光的效果，有些可以阻隔17％，有些則是8％，但關鍵在於，到底阻隔率要達到多少，才有保護眼睛的效果，這部分並無相關醫學根據。

王德明指出，業者在出示不了醫學實驗根據的情形下，就對外宣稱可保護眼睛，等於是誤導消費者，讓消費者以為使用這類保護貼可放心玩遊戲或追劇，甚至還給小孩子操作手機，這6件保護貼已涉及標示不實，依《商品標示法》，可要求限期改善，若期限內未改，可罰3萬元以上30萬元以下罰鍰。

王德明表示，這6件標示不實的產品中，甚至還有5件以廣告方式宣稱有護眼、減少傷害及預防傷害等防（抗）藍光效果，若經衛福部認定屬於療效廣告不實，將可處60萬元以上，2500萬元以下罰鍰，但若最後判定僅是一般廣告不實，則可處5萬元以上，2500萬元以下的罰鍰。

(中國時報)