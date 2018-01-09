把茶當水喝 腎結石風險增

2018年01月09日 04:09 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

專家總是提醒民眾要多喝水，但有些人因為覺得水沒味道，加上認為「茶也是由水沖泡出來的」，所以會以茶代水，此舉曾在網路引發討論，並有傳言指出「常常喝茶會導致腎結石」！衛福部食藥署昨日證實，茶為「高草酸」的食品，喝過量確實會增加腎結石的風險。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，腎結石主要分4類：鈣結石（草酸鈣或磷酸鈣）、尿酸結石、感染性結石及和膀胱酸結石；食藥署補充，腎結石的主要原因，包括家族遺傳、水份攝取太少，以及高鈉、高普林、高草酸的飲食，此外，某些用藥狀況也會導致結石，包括長期補充鈣片、維生素C等。

顏宗海表示，臨床觀察發現，9成腎結石患者為鈣結石，有民眾聽到要多喝水來避免或改善腎結石，便自認「茶也是由水沖泡出來的」，進而以茶代水；他說，適量的茶確實有助水分補充，但過量的話，因茶含有高量的草酸，會增加草酸鈣結石的風險。

顏宗海強調，國外曾有研究指出，以茶代水的民眾，確實有較高罹患草酸鈣結石的風險，他甚至還曾遇過腎結石的患者跟他說，要靠大量喝啤酒來把腎結石沖走的案例，「啤酒也含有高草酸」，喝過量不僅會讓結石更嚴重，還會增加心血管疾病風險。

網路流傳「常常喝茶會導致腎結石」，食藥署證實，茶屬於高草酸食品，攝取過量確實會增加腎結石風險，此外，除了茶以外，高草酸食物還包括啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、杏仁、腰果等，都不應過量攝取。

顏宗海說，要避免腎結石，每天至少要喝2000c.c.以上的白開水，若有流汗、活動運動時，則要喝更多，同時應維持低普林、低鈉、低蛋白、低草酸的飲食。食藥署指出，民眾身體有任何不適，還是要適時就醫診治，並遵照醫囑治療。

(中國時報)