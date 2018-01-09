省麻煩 業者將推單車險免烙碼

投保自行車險需將車身烙碼，單車族認為作業繁複，投保意願低。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

自行車險的投保保費不高，但近兩年來投保件數並沒有大幅成長，產險業者表示，主要是投保自行車險需先行將車身烙碼，並提供新車購買證明或勘車照片，讓民眾多數認為作業過程太繁複，導致投保意願普遍不高。為解決此問題，目前有數家產險公司如明台產、新光產等，打算推出其他自行車險。

其中，明台產險正規畫「個人自行車綜合保險」，該險種包括被保險本人騎車受傷、使第三人受傷以及車子受損（被保險人及第三人的自行車）等。明台產險表示，該保險以個人為投保對象，被保險人在任何時候騎自行車，不論是自行車是自己的、朋友的或公共自行車（Ubike、Obike），都在承保範圍內，可是目前推出時程、費率都還未定案。

國泰產險表示，單車族投保相關險種時，至少應包含意外醫療、意外身故殘廢的保險商品。以國泰產險推出的「鐵馬逍遙」專案為例，即包含上述保障，而且還增加假日期間因為意外造成身故殘廢的加倍保障，以及臉部大面積受傷時的醫療保障。

但因投保自行車險者，得要先將車身烙碼，相對麻煩，因此，自行車險近2年成長率不大，以國泰產的自行車保險為例，去年度銷售逾千件、累積保費近300萬元。

若沒投保自行車險，產險業者建議，也能投保其他產險，以富邦產「新十全大補兩全其美綜合保障專案」來說，內容不限於交通事故，並提供日常生活責任，保障單車族群騎乘自行車時不慎造成他人傷亡或財物損失等風險。

(中國時報)

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