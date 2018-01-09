拚新南向 國銀實力輸日韓星

2018年01月09日 01:03 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

國銀新南向布局情況

拚新南向，國銀要先夠大。金管會公布委託金融研訓院研究的新南向布局期末報告，建議國內銀行須「自然併購」壯大規模，才有助海外布局，如日本前三大銀行的總資產是台灣前三大銀行的18倍，韓國及新加坡的前三大銀行，則是台灣前三大銀的2倍大，日韓星等三國有海外布局的銀行，資產規模也都比台灣大。

進軍東協要留意風險

金融研訓院分析，國銀在海外布局上，受限據點少、知名度低，且母行或母集團規模不大，不利長期投資布局，尤其目前東協國家都鼓勵外銀以併購當地銀行方式進入該市場，需要較大的資本，同時全球金融監理成本提高，及在當地雇用好人才的費用也日益增加，因此研訓院建議，國銀要先併購，提高資本及資產規模，才能應付海外併購耐力戰。

另外，金融研訓院也表示，新南向國家除印度，多半與大陸有高度的貿易依存度，因此即便國銀布局新南向，仍無法免除兩岸政治風險及大陸的影響力。

政府新南向政策鼓勵金融業積極布局東協國家及印度、澳洲、紐西蘭及中東市場等，但金融研訓院研究也指出，上述地區具有金融商機，但相對風險及成本高，且當地金融市場多半有銀行集中度高或家族色彩濃厚等問題，國銀在東協地區中，除了柬埔寨因進入時間較早，在其他地區都僅能算是「中段班」學生，在規模與經營績效上難與跨國大銀行競爭，仍有極大的努力空間。

用軟實力深化影響力

同時，金融研訓院建議政府在考慮新南向政策時，應以「實質影響力」取代「政治影響力」，主要是目前大陸擴大「一帶一路」建設，提供新南向國家經濟建設與金融援助，東協等國家在政治上恐難提供台灣平等互惠的往來及合作，因此政府若要深化在新南向國家的影響力，建議要從產業軟實力著手，透過台商投資、擴大雙邊貿易、技術援助、人才培訓等項目，抱持「滴水穿石、愚公移山」的精神低調展開。

(中國時報)