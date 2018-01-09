新南向5大商機 大馬最具潛力

2018年01月09日 01:03 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

國銀布局新南向地區，哪裡機會最大？據金融研訓院分析，國銀布局新南向國家有五大商機，即基礎建設、高淨值及中產階級理財、企業投融資、企業轉型或輔導回台上市櫃、FinTech（金融科技），馬來西亞占三大項，但馬國在銀行准入上相對嚴格，目前僅國泰金控以併購當地銀行方式有較多據點。

據銀行局統計，目前國銀在新南向主要國家中，扣除不能營業的辦事處後，以越南據點數最多，含子行共46處，其次是柬埔寨44處，第三名是菲律賓34處。

同時2017年前11月國銀海外分行稅前獲利為286.5億元，約占銀行獲利的9.7％，若加上大陸地區分行及國際金融業務分行（OBU）獲利，國銀海外獲利已逾1,042億元，約占總獲利的35.3％，與跨國性銀行相比，仍有成長空間，加上國內金融市場競爭激烈、獲利成長有限，因此國銀積極布局海外。

金融研訓院研究後指出，新南向國家經濟成長率普遍在5～7％以上，且因人口結構年輕，有人口紅利可期待，利差空間僅馬來西亞與台灣相近，其餘國家都比台灣高，金融市場發展潛力大。

金融研訓院指出，如寮國、緬甸及印度都可能有超額報酬，如印度基礎建設商機龐大，其他二地開放較晚，經濟成長及發展潛力極大，但這三地相對上政治風險也較高。

若以基礎建設來看，前三大潛力國是印度、印尼及越南；具有龐大高淨值或中產階級客群可發展個金業務則為馬來西亞、泰國及印尼；企業投融資是柬埔寨、越南及寮國；企業轉型需求，或可輔導台商返如上市櫃商機的，則是新加坡、馬來西亞及泰國。

另外東南亞國家多已將FinTech列為普惠金融、提升金融服務及創新的重要策略，其中馬來西亞、菲律賓及新加坡，行動裝置與網路普及率都高，國銀若在當地布局，可助吸收成功經驗及發展策略聯盟。

上述國家中，除新加坡、菲律賓及寮國對外資是開放態度，其餘國家多半有執照控管、或鼓勵外銀以併購當地銀行、或以子行模式進入當地市場，因此國銀相對進入成本也較高。

(中國時報)