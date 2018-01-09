台幣強強滾 1元爽換3.8日圓

2018年01月09日 01:03 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

「日圓電梯」再度下樓！新台幣強強滾，與日圓匯差持續拉開，台銀日圓現鈔賣出價昨日下探至0.2629元，創近2年半來新低價，1塊錢台幣能換3.8日圓。如果趨勢未變，匯銀預估本月底就有機會「1比4」，3年多前瘋搶日圓的全民運動，恐將捲土重來。

哈日族放話 準備開囤了

回顧2014年11月「瘋日圓」時，因為日圓對美元貶破115圓大關，連帶對新台幣來到0.2678元附近，掀起全民搶買日圓熱潮，在最熱那周，全體銀行賣出近400億日圓，相當於新台幣100億元，不少分行更是賣到斷貨。

銀行業者表示，昨日人潮還好，沒當年那麼誇張，但山雨欲來，有些備貨少的分行開始有壓力，「因為再多換個幾十萬日圓，就要調貨了」，且隨日圓朝0.25字頭邁進，不少哈日族已經放話，準備開囤日圓。

同樣換台幣1萬元，今年較去年多出快3000日圓，在到台灣旅客必訪的一蘭拉麵，除了點2碗790日圓的招牌拉麵、加2份麵外，叉燒肉、蔥花、水煮蛋、海苔等配料都可以加，超值餐馬上變豪華餐，不怕吃不飽。

1萬較去年多換3000日圓

匯銀主管分析，當年是新台幣不動、日圓在貶，現在是新台幣升、日圓不太動，結構不太一樣，只是新台幣已經升破29.5元，外界也在觀察，還有沒有機會再升，如果台幣再升，日圓買盤勢必傾巢而出，相當嚇人。

台幣昨一度升破29.5元

匯銀主管認為，接下來進入農曆年前的尾牙旺季，企業匯回美元要發年終獎金，可能拉升台幣，只要央行不出手，維持目前態勢，新台幣對日圓絕對有機會來到「1比4」，到時還有更多便宜日圓，何必急於一時？

延續台股連五紅的強勁氣勢，新台幣昨日盤中一度闖過29.5元關卡，央行攔都沒攔，讓外匯交易員全看傻，但央行在下午3點半後強勢回歸，先是讓新台幣由升轉貶，最後一盤乾脆讓新台幣收個29.523元平盤。

新台幣強勢難抑，卻讓哈日族相當振奮，日圓對新台幣交叉匯率盤中來到0.2604元，哈日族茲茲念念的「0.25字頭」就在眼前。去年此時日圓對新台幣來到相對高點，交叉匯率曾衝上0.2815元，如今回貶超過7％。

(中國時報)