哈日族瞄準清明連假

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中國時報
／台北報導

日圓跳水，哈日族吹響反攻號角，不過現在才訂機票，可就太慢了。華航、長榮未來2個月台日線平均訂位率衝破9成，春節、228紀念日兩個連假更接近滿艙，已不是要掏多少錢的問題了，且反攻大軍看得可遠，訂位已持續朝4月初清明節連假蔓延。

華航表示，台日線本來就旺，尤其將近寒假及春節連假，熱門航線如東京、大阪等確實一票難求，不過也透露，會盯緊訂位率、注意市場需求，如果日圓再這樣貶下去，當然會用大飛機載多一點旅客，掌握市場利基。

旅行社業者分析，跨完年後，本來就是日本旅遊旺季，因為寒假這段期間客源不愁，但這次日圓走軟，讓春節連假、228紀念日連假「提前滿了」。

看好這波旅日熱潮，台灣虎航率先表態，3月底夏季班表開始增班，與過往「重北輕南」作法不同，這回主要針對高雄機場增班，包括東京成田、福岡及琉球的航班都倍增，要藉弱勢日圓打破「高雄做不起來」的魔咒。

台日線載客率向來與日圓微妙連動，最經典的例子是2016年暑假，原本是旅日旺季，但當年日圓對新台幣來到0.3224元高點，1塊錢台幣只能換3日圓，貴到嚇死人，不少人於是打消出遊念頭，因而「旺季不旺」。

同年9月中，日圓從高點滑落，雖然只微幅貶至0.31元附近，但不少哈日族認為「省1元也是省」，心情平復許多，終於甘心出遊，許多取消暑假出遊計畫者則遞延至中秋節出發，因而讓當年的中秋連假成為「最擠的連假」。

旅行社業者認為，如果按照「跟著匯率去旅行」的潛規則，去年泰銖在內的東南亞貨幣均強升，代表去東南亞玩沒那麼便宜，反觀日圓走軟，必定號召許多哈日族歸隊，尤其國人出國旅遊最愛日本，吸引力自是加倍。

(中國時報)

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