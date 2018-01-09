ATM直接領 打趴線上結匯

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中國時報
／台北報導

日圓直直落，買外幣還在線上結匯嗎？落伍了！往年各家銀行力推線上結匯，但線上結匯還是要到銀行窗口取款，未必省時省事，直接從各銀行的外幣ATM領現，除了有匯率減碼，還免收100元手續費，方便又划算。

過去使用外幣ATM，必須是自行的金融卡才能提領，造成外幣ATM使用率偏低，各銀行一度拆到沒剩幾台，不過，央行從2015年「解禁」後，現在持任一家銀行的台幣金融卡，都可到任一家銀行的外幣ATM領現，方便許多。

舉例來說，過去有台銀金融卡只能在台銀外幣ATM領外幣，現在也能在玉山銀外幣ATM領現。跟領新台幣的流程一樣，在確定幣別、金額後，螢幕上就會秀出等值新台幣，加上跨行提款手續費5元，直接從帳戶扣除。

與線上結匯相較，線上結匯是先到銀行官網預約，在指定時間內把等值台幣轉到指定帳號，雖有匯率減碼、也不像在機場換匯要收100元手續費，但仍得到指定分行或機場取現，除時間限制，人多的話也得排隊。

為迎接這波日圓領現需求，玉山銀首開國銀先例，不再獨尊美元，讓日圓成為外幣ATM主要幣別，全台已有60家分行外幣ATM「一定有日圓可領」，在2月底前，138家分行將全部提供外幣ATM提領日圓。

玉山銀主管表示，旅日向來是國人海外旅遊首選，分行櫃台提領日圓筆數也居各種外幣之冠，相較於有人存美元，日圓沒利息，多數人都是領現鈔，考量實用性及使用率，因而將外幣ATM供鈔調整為日圓為主。

相較於玉山銀「全面挺日圓」，中信銀外幣ATM還是以美元為主，日圓、人民幣為輔，主要考量美元現鈔提領比重高達5成，需求大於其他幣別。不過，單筆提領金額相比，平均8萬日圓對上500美元，日圓略勝一籌。

(中國時報)

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