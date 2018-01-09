達勝入股安益 將併歐亞會展業

2018年01月09日 01:03 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

發展跨國大型服務業，台灣私募基金達勝集團昨日宣布購入安益國際集團7成股權，這是達勝在台灣文創市場的第6個投資項目，達勝集團董事長郭冠群與安益董事長涂建國也先後表示，未來一年可望併購歐洲會展業，並計畫在3、5年內併購香港及東南亞會展相關事業，協助台灣接軌國際，不僅擁有大型製造業，也能發展出大型服務業。

郭冠群表示，台灣不缺大型製造業，但缺乏大型服務業，特別是服務業真正的價值在人才，為給年輕人機會，達勝將致力做大台灣服務業，而大陸是避免不了需要關注的市場，未來也將持續深耕大陸。

台灣會展及周邊產業年產值高達3、400億元，郭冠群指出，國內每年有上萬家企業到全世界參展，台灣在提供會展綜合周邊服務上已發展純熟，當務之急是將這些服務擴及到國際上，這是會展業非常重要的未來。

對於兩岸關係趨冷，涂建國不諱言，確實會影響會展產業，因大陸來台參展攤位數在減少，但這應是短期現象，畢竟政治總有改善的一天，且台灣產業仍會到大陸參展，而會展不是地區性產業，是國際性產業，安益提供的是全球化服務。

安益深耕台灣35年，代表作包括2009年高雄世運開閉幕式、2010年台北花博未來館，以及2017年台北世大運開閉幕式。郭冠群打趣說，「迎娶35歲的新娘（安益）很漂亮！」

喜嫁達勝，涂建國透露，兩年前達勝追求安益時，還很訝異，經過兩年愛情長跑，修成正果，接受達勝下聘迎娶，對企業來說，最重要的是傳承，除了技術傳承，還要把基地擴大，達勝談的未來計畫，正符合安益所想。

涂建國指出，達勝具有廣泛而豐沛的資源，希望借重資本運作的成功模式，積極布局跨界跨域新事業，將台灣軟實力推向國際，未來有更多策略性的投資計畫可望一一實現。展望未來，安益將引進更多國際領先know-how，也有機會投資布局全球展館，將台灣會展經營實力拓展到國際市場。

郭冠群則說，入股安益，主要看重其願景與遠見，在台灣會展業擁有多項好成績，未來希望促成安益持續推動台灣會展業的升級與國際化。達勝所投資的聯廣集團及達勝旗下各家文創傳媒公司，也期盼與安益達成策略綜效，整合會展、廣告、數位行銷及公關等服務，提供國內外客戶更全面的品牌行銷服務。

(中國時報)