出口來電 去年創歷年次高

財政部8日公布12月出口295億美元，年增14.8％，連15個月正成長，全年出口額達3173億美元，創下歷年次高。（中央社）

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中國時報
／台北報導

豐收年！2017年出口終結連2衰，創下近7年最大增幅。財政部統計處長蔡美娜表示，全球復甦力道不斷加深，科技產品創新效益陸續顯現，加上國際原物料行情高檔盤旋，三大發展主軸貫穿去年全年，尤其物聯網、車用電子等新興多元應用，造就新一波半導體市場榮景，推升出口逐季攀升，全年出口額達3173.9億美元，創下歷年次高；她並預期今年1月出口可望連16紅，續呈2位數成長。

對於台幣強勁升值，是否衝擊出口表現，蔡美娜指出，目前尚看不出來，但單獨就匯率分析，在其他條件不變下，台幣強升定會影響出口，影響程度要看延續時間長短，以及主要競爭對手國匯率變動狀況。

「12月出口再度振奮人心！」蔡美娜指出，12月出口額達295.1億美元，為前所未有高點，年增14.8％，也是史上首次全年出口高峰出現在年底。

就各貨品類別分析，最具有指標性的電子零組件，連4個月出口規模超過百億美元，去年12月又以103.5億美元創歷年單月新高，年增率高達21％；機械出口值同樣創單月新高，強勢擴張28％。特別是電子零組件全年出口額首度跨越千億美元大關，達1072.1億美元，占出口比重也升高到33.8％，達歷年高點。

主要出口地區也各放光彩，12月出口年增率多逼近1成或1成以上，蔡美娜表示，12月我國對歐洲出口年增20.7％，算是最大亮點，這與歐洲經濟基本面好轉與歐元強勁有關係，對大陸出口額也達128.1億美元，創單月新高。

展望今年出口表現，蔡美娜表示，據環球透視預測，今年全球經濟成長率3.2％，與去年相同，並創2010年來最高水準，是今年出口表現續揚有利因素。

(中國時報)

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