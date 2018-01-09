朝核和平賞味期 恐止於冬奧

2018年01月09日 04:09 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓高層級會談今在板門店「和平之家」召開，雙方分別由南韓統一部長趙明均和北韓祖國和平統一委員會委員長李善權掛帥。圖為從北韓一側望見的「和平之家」。（美聯社）

萬眾矚目的兩韓高層級會談9日在板門店登場，北韓參加下月平昌冬奧將是討論主軸。儘管南韓政府期待，這股相親相愛的和平動能在奧運後能夠持續，但外界對兩韓關係會就此回暖、抑或和平賞味期僅止於冬奧，態度並不同調。

南韓盼延續和平動能

南韓外長康京和8日表示，首爾希望藉由北韓參加平昌冬運的機會，讓這股和平的動能在冬奧後還能持續下去，以促成兩韓和解、以及與國際社會合作力促北韓無核化。康京和強調，如果北韓參加平昌冬運，將讓這項活動成為名副其實的和平奧運盛典。

但專家認為，南韓政府的如意算盤不一定能得償所願，因為兩韓的和平有時效性。目前的共識是，北韓在冬奧期間挑釁的機率極低，但等到各國選手揮別平昌，首爾會再次感受到，要想說服北韓棄核幾乎是不可能的任務。

大陸復旦大學國際問題研究院副院長沈丁立認為，南韓今後將會像這次（北韓參賽冬運）一般，把握住每個可以會談的契機，當然北韓也看準南韓的心理，以「會談」之名，阻撓死對頭美國在朝鮮半島發動軍演、帶來直接威嚇；北韓甚至更可能藉會談，爭取時間以增強其核發展實力。

美國麻省理工學院副教授法拉維爾（Taylor Fravel）指出，北韓突然對兩韓會談興致盎然，可能與平壤的核武庫有關，「北韓的彈道飛彈與核武計畫都大有進步，所以現在較有意願參與談判，因為平壤已展現出能打擊美國本土的初級核能力。」

法拉維爾表示，既然會談主軸定調平昌冬運，他不對兩韓會談抱持太多期待，談判的觀察重點在於「是否會有第二回合談判」。他說，一次會議不可能解決太多事情，因此兩韓肯定還會有後續會談，「這就要看北韓願意走多遠」。

北韓願談 因核武增強

復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永認為，對北韓來說，朝鮮半島問題的關鍵應該是平壤與美國的關係，因此冬奧只是半島局勢緩和的「前菜」，真正「上大餐」的時機還沒到。美國總統川普雖然表示願意和北韓領導人金正恩對話，但仍以北韓去核為前提，顯現美國政府對兩韓對話抱持觀望。

冬奧是前菜 主餐未上

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員王俊生分析，兩韓都希望藉會談加分，創造雙贏。北韓意圖抓住機會主導會談進程，進而在後續談判中掌握優勢；平壤更希望藉由在冬奧場上的優異演出爭取經濟援助，舒緩國際制裁壓力。至於相較於前朝、對北韓立場更為友善的文在寅政府，則盼望半島緊繃局勢就此趨緩，提升自身影響力，為施政加分。

(中國時報)