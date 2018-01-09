朝核和平賞味期 恐止於冬奧

萬眾矚目的兩韓高層級會談9日在板門店登場，北韓參加下月平昌冬奧將是討論主軸。儘管南韓政府期待，這股相親相愛的和平動能在奧運後能夠持續，但外界對兩韓關係會就此回暖、抑或和平賞味期僅止於冬奧，態度並不同調。
南韓盼延續和平動能
南韓外長康京和8日表示，首爾希望藉由北韓參加平昌冬運的機會，讓這股和平的動能在冬奧後還能持續下去，以促成兩韓和解、以及與國際社會合作力促北韓無核化。康京和強調，如果北韓參加平昌冬運，將讓這項活動成為名副其實的和平奧運盛典。
但專家認為，南韓政府的如意算盤不一定能得償所願，因為兩韓的和平有時效性。目前的共識是，北韓在冬奧期間挑釁的機率極低，但等到各國選手揮別平昌，首爾會再次感受到，要想說服北韓棄核幾乎是不可能的任務。
大陸復旦大學國際問題研究院副院長沈丁立認為，南韓今後將會像這次（北韓參賽冬運）一般，把握住每個可以會談的契機，當然北韓也看準南韓的心理，以「會談」之名，阻撓死對頭美國在朝鮮半島發動軍演、帶來直接威嚇；北韓甚至更可能藉會談，爭取時間以增強其核發展實力。
美國麻省理工學院副教授法拉維爾（Taylor Fravel）指出，北韓突然對兩韓會談興致盎然，可能與平壤的核武庫有關，「北韓的彈道飛彈與核武計畫都大有進步，所以現在較有意願參與談判，因為平壤已展現出能打擊美國本土的初級核能力。」
法拉維爾表示，既然會談主軸定調平昌冬運，他不對兩韓會談抱持太多期待，談判的觀察重點在於「是否會有第二回合談判」。他說，一次會議不可能解決太多事情，因此兩韓肯定還會有後續會談，「這就要看北韓願意走多遠」。
北韓願談 因核武增強
復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永認為，對北韓來說，朝鮮半島問題的關鍵應該是平壤與美國的關係，因此冬奧只是半島局勢緩和的「前菜」，真正「上大餐」的時機還沒到。美國總統川普雖然表示願意和北韓領導人金正恩對話，但仍以北韓去核為前提，顯現美國政府對兩韓對話抱持觀望。
冬奧是前菜 主餐未上
中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員王俊生分析，兩韓都希望藉會談加分，創造雙贏。北韓意圖抓住機會主導會談進程，進而在後續談判中掌握優勢；平壤更希望藉由在冬奧場上的優異演出爭取經濟援助，舒緩國際制裁壓力。至於相較於前朝、對北韓立場更為友善的文在寅政府，則盼望半島緊繃局勢就此趨緩，提升自身影響力，為施政加分。
(中國時報)