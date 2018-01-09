南韓爭取加碼談判 緩解朝核情勢

這是2002年9月29日釜山亞運開幕式上，南北韓選手一同進場的畫面。兩韓高層級代表團9日在板門店舉行會談，雙方選手是否在即將舉行的平昌冬奧會開、閉幕式上一起進場，也將是討論的議題。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南北韓高層代表團9日上午將在板門店「和平之家」舉行會談，這是雙方高層級對話中斷逾2年後，重新啟動。南韓首席代表趙明均表示，會談將重點討論北韓參加平昌冬奧事宜，同時也會商討如何改善兩韓關係。這次會談究竟能在多大程度上緩解朝核緊張局勢，外界相當關注。

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據韓聯社報導，南韓統一部8日宣布，兩韓高層級會談預定首爾時間上午10時（台北時間上午9時）、平壤時間上午9時30分開始。北韓方面8日已透過板門店聯絡渠道向南韓發來出席9日會談的隨行人員名單等，會談準備工作已全部就緒。

統一部稱，北韓代表團將於9日上午9點30分越過軍事分界線，步行抵達板門店南韓一側的「和平之家」出席會談。會談上午10點開始，南韓統一部部長趙明均擔任南韓首席代表，北韓首席代表為祖國和平統一委員會委員長李善權。

趙明均於會談前夕接受媒體採訪時表示，南韓將爭取與北韓一併討論離散家屬團聚、緩解軍事緊張等議題。他強調，本次會談正值朝核局勢異常緊張，南韓民眾及國際社會非常關注，南韓已為會談做好積極準備。

南韓外交部長康京和8日出席平昌冬奧及帕運「高層人士禮賓準備小組」成立儀式時也表示，南韓政府將利用北韓參奧的機會，尋求改善雙方關係，並與國際社會合作，力促北韓實現無核化目標。

新年伊始，北韓最高領導人金正恩在元旦新年賀詞中，表示有意派團參加平昌冬奧會，3日更下令重啟板門店兩韓聯絡熱線，以便與南韓商討北韓參加冬奧會事宜。金正恩這兩次表態焦點皆為派團參加冬奧會相關事宜上，南韓青瓦台此前也宣稱，這次高層級會談將以北韓參加冬奧為優先議題，談妥之後才會考慮其他議題。

(中國時報)

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