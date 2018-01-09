金正恩生日 北韓異常靜悄悄

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中國時報
／綜合報導

本月8日是北韓最高領導人金正恩的34歲生日，但北韓官方媒體異常安靜，完全沒有相關報導。金正恩掌權已逾6年，北韓媒體卻只報導過1次有關金正恩生日的新聞，據南韓方面研判，北韓至今仍未把金正恩生日指定為國家紀念日，可能是因為金正恩太過年輕。

北韓官方將已故領導人金日成（4月15日）和金正日的生日分別指定為「太陽節」（4月15日）和「光明星節」（2月16日），這2天是北韓最重要的國定假日，通常都會舉辦盛大慶祝活動，如閱兵或舞會等，而金正恩的生日卻是一片靜悄悄，與他父祖的生日形成鮮明對比。

南韓《韓聯社》、《KBS》報導指出，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》、朝中社、朝鮮中央電視臺等北韓官媒8日都沒有針對金正恩的生日進行相關報導，也沒有任何慶祝活動及民眾放假的消息。

截至目前，北韓媒體針對金正恩生日的報導，只有在2014年1月美國前NBA籃球明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）訪問北韓時，在報導中提及羅德曼是在金正恩「誕辰」來臨之際到訪。

《韓聯社》分析，金正恩掌權後，不斷向民眾灌輸個人崇拜思想，也許等到適當時機，且他也累積了更多經驗後，北韓官方會將金正恩的生日列為重要節日，並舉辦慶祝活動。

此外，據《韓聯社》統計，2017年金正恩公開露面的次數較前年減少30％，代表他的政權已經進入「穩定期」。

然而，金正恩的健康狀況也引起外界關注。南韓《東亞日報》報導，忠北大學1名教授趙東昱（Cho Dong-Wook，譯音）分析金正恩元旦演說的部分發音振動、噪音和振幅後，斷定金正恩「可能腎臟有問題…我不能判斷金正恩的內臟功能如何，但他的腎功能比其他器官弱」。

(中國時報)

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