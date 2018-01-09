巴農重申挺川普 大讚小唐納

2018年01月09日 04:09 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》鬧得滿城風雨，前白宮策略長巴農因受訪言論惹議，遭質疑與川普總統決裂。巴農試圖亡羊補牢，7日發表聲明，重申他支持川普，並讚揚川普的長子小唐納「是愛國者，也是好人」，為書中揭露的批評說法致歉。

據新書指稱，巴農向作者沃爾夫直言，小唐納和川普的女婿庫許納於2016年總統大選前夕密會俄羅斯律師，欲藉此拿到民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的黑資料，此舉可說是「叛國」行為。此番言論不但激怒了川普，巴農也因此被政治盟友孤立、遭金主切斷支持。

巴農7日發表聲明表示，他的說法是針對也有出席密會的前川普競選總幹事馬納福特，而非小唐納。他稱讚小唐納「是愛國者，也是好人」，「他對父親及其政策主張的擁護不遺餘力，而這套政策主張已幫助了我國改頭換面。」

「很遺憾我遲遲未對有關小唐納的不正確報導作出回應，令總統上任第一年的歷史性成就被轉移了焦點，」巴農並重申說，他對川普及其政策主張的支持「堅定不移」。

巴農解釋說，「我的言論針對的是馬納福特，他是老道的競選專業人士，對俄羅斯人如何行事有足夠的經驗和了解」，「他理應知道他們奸詐、狡猾，並非我們的朋友。」

據CNN報導，沃爾夫在新書中揭露巴農對小唐納乃至川普的批評後，川普不但怒斥他丟官後「失心瘋」，還打了電話給許多朋友和盟友，要他們在挺他或挺巴農之間作一選擇。

去年8月巴農被川普解職後，回鍋執掌美國右翼網媒「布萊巴特新聞網」。據CNN引述消息人士指出，現今巴農的執行董事長寶座亦有不保之虞。目前有一股勢力正在「強力運作」，要說服該新聞網執行長索洛夫（Larry Solov）及其創辦人遺孀蘇西．布萊巴特開除巴農。

保守派大金主麗貝卡．默瑟（Rebekah Mercer）也持有該新聞網的股權，她曾公開指責巴農，並透露兩人已「好幾個月」未交談。

資深白宮記者基斯（Keith Koffler）指出，巴農本是川普勝選總統大功臣，川普之得以聚攏並鞏固共和黨的民粹主義基本盤，巴農居功厥偉，稱他為川普的政治導師亦不為過，而今兩人關係一旦覆水難收，少了巴農的獻策，川普2020年競選連任將大有問題，更甭說要打贏今年11月的期中選舉。

(中國時報)