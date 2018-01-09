新書野火燒 白宮官員紛護主

2018年01月09日 04:09 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》上市後，川普心智狀態成了許多人關注的焦點。為此，川普政府官員和白宮幕僚紛紛跳出來護主。

美國駐聯合國大使海利女士針對川普在核按鈕上與北韓領袖金正恩「比大小」是否太過幼稚一事回應稱，川普這麼說是要警告北韓，美國絕對有足夠的能力摧毀他們。

海利在美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）被問到川普的核按鈕推文是否恰當時答稱，這是要讓金正恩意識到發動核戰，會有什麼下場。她說：「我們要時刻提醒他們，我們也有辦法摧毀他們，他們最好注意自己的言行。」

中央情報局（CIA）局長蓬佩奧接受福斯周日新聞訪問時，指《烈焰》一書對川普的描述純屬幻想，他說：「總統都在狀況內，他了解複雜性，在CIA問我們的都是很難的問題。」蓬佩奧形容川普對CIA的情報「求知若渴」，「完全適任」，外界的相關暗示「荒謬可笑」，還說有些人始終無法接受川普已是美國總統這一事實，他對此感到遺憾。

白宮高級幕僚米勒（Stephen Miller）與美國有線電視新聞網（CNN）主持人泰普（Jake Tapper）在電視上爆發口水戰，頗引人側目。米勒的火力全開，斥《烈焰》是「垃圾作家寫的垃圾書」。泰普則不客氣批評米勒諂媚，只會拍川普馬屁。

米勒為川普辯護時，稱川普是「政治天才」，並多次打斷泰普，強勢拿回發言權，還趁機數落CNN，稱CNN背離民意，提醒CNN應多報導老百姓真正關切的新聞。

泰普忍無可忍打斷米勒，譏米勒「態度諂媚」，只想討好川普這「唯一的觀眾」，然後直接結束訪談，嫌米勒只是在浪費觀眾的時間。

(中國時報)