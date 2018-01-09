會習近平 馬克宏挺一帶一路

2018年01月09日 04:09 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

法國總統馬克宏昨結束西安參訪行程，傍晚飛抵北京，與大陸國家主席習近平展開會晤。習近平表示，中方願同法方在各領域合作，加強「一帶一路」框架下合作，並在重大國際問題上溝通；馬克宏也展現力挺態度並表明，法國願積極參與「一帶一路」倡議。

建構命運共同體

馬克宏偕夫人昨上午抵達西安，展開為期3天的訪中行程。一行人在參觀兵馬俑等景點後，於昨日下午5時許，再度搭乘專機飛抵北京，大陸外交部長王毅接機。馬克宏隨後與習近平在北京釣魚台國賓館展開「習馬會」。

習近平在會上指出，馬克宏總統首次訪問亞洲，就來到中國，體現出對中法關係的高度重視。法國是第一個與中華人民共和國正式建交的西方大國。1964年，毛澤東主席和戴高樂將軍以超凡政治遠見，作出兩國建交歷史性決定；新時代，「要繼續堅持走正確的道路，邁向中法關係更加美好的未來。」

「新時代中法關係大有作為。」習近平強調，中方願繼續本著合作共贏的原則，密切同法方各領域合作，加強「一帶一路」框架下合作。中方重視同法方密切在重大國際問題上的溝通合作，共同努力促進世界穩定與繁榮。

習近平還稱，當今世界存在很多不確定性，中方主張構建人類命運共同體，法方也持相似的理念。兩國可超越社會制度、發展階段、文化傳統差異，增進政治互信，充分挖掘合作潛力。

馬克宏則回應，願同習近平主席就法中關係和重大國際問題上合作交換意見，加強兩國互信，增進法中關係、歐中關係。「『一帶一路』倡議十分重要，法國願積極參與。」也願同中方一道，為了應對氣候變化等國際社會面臨的共同挑戰作出貢獻。相信此行也將成為法中關係新的里程碑。

贈習騎兵衛隊駿馬

馬克宏昨日下午1時45分在西安大明宮遺址公園丹鳳門會議廳發表中法關係重要演說時也表明，「一帶一路」倡議有助於維護多邊主義、推動世界多極化，法國將回應中國的邀請，並參與其中。

馬克宏還稱，兩國在應對氣候變化等重大議題上是彼此不可或缺的合作夥伴。希望法中兩國在人工智慧、新能源、航空航太、教育、文化等多項領域展開密切合作，共同推動構建人類命運共同體。

此外，馬克宏此行還帶來一匹自法國騎兵衛隊中挑選的8歲駿馬作為國禮，贈送給習近平。據了解，該匹棕色公馬名叫「維蘇威火山」，已於4日先行抵達北京適應環境。

(中國時報)