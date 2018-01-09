文化吸引力 法總統情牽西安

西安與法國總統緣分匪淺，自1983年法國前總統密特朗造訪西安後，馬克宏是第4位將西安列入訪問行程的法國總統，彰顯中法兩國間的「文化吸引力」。（路透）

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中國時報
／綜合報導

法國總統馬克宏昨造訪西安，拉開中國行序幕。西安與法國總統緣分匪淺，自1983年法國前總統密特朗造訪西安後，馬克宏是第4位將西安列入訪問行程的法國總統。法國總統頻訪西安的背後，彰顯中法兩國間的「文化吸引力」。

馬克宏昨上午偕夫人飛抵西安，陸續參觀兵馬俑博物館、大雁塔、回民街等景點。而馬克宏以西安作為訪問中國的首站，可說是再度延續法國總統的「西安情緣」。

西安作為世界四大古都之一，堪稱是中華文明的重要發源地，不只是周、秦、漢等13朝古都，更是古絲綢之路的起點。濃厚的歷史及文化感，成為歷任法國總統造訪中國的必經之站。

相較於他國領袖，訪中行程經常以北京為主，1983年密特朗到訪西安後，席哈克、薩科奇等前總統，也都曾在任內訪問中國時，將西安作為訪問行程中的一站；3人都不約而同參觀過秦始皇陵的兵馬俑。席哈克更不只一次到訪西安，還大讚兵馬俑是「世界第八大奇蹟」。

馬克宏則是第4位將西安列入訪問行程的法國總統。不同於前任總統，馬克宏除參觀兵馬俑，更走訪了大雁塔。大雁塔最初是由唐代玄奘藏和尚興建，用來儲存從印度取來的佛教經文和舍利，具有東西方文明交流的含意。而回民街則有古代中西方商貿交流的痕跡。

獲法國「教育騎士」榮譽勳章的北京大學法語系主任董強指出，馬克宏將西安作為訪中起始站，顯示出馬看重中國文明、中法文化淵源，願意站在歷史高度開拓中法友好的新未來。

(中國時報)

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