馬克宏對中政策：合作又防範

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中國時報
／綜合報導

針對中法關係前景，復旦大學法國研究中心副主任張驥分析，馬克宏政府的中國政策始終呈現兩面性特徵：一方面，視中國為重要市場和戰略夥伴，欲加強經貿、投資、一帶一路和全治理領域的合作；另一方面，又視北京為競爭者，要求所謂公平貿易和投資，防範和疑慮中國的矛盾逐步增強。

張驥昨在《澎湃新聞》撰文指出，馬克宏當選後就迫切希望加強同中國就「一帶一路」雙邊對接合作和開拓第三方合作的對話；訪中行程首站，特意選擇古絲綢之路起點西安。

張驥稱，提振經濟、增加就業本就是馬克宏執政重點，不遺餘力開拓中國市場成為其對中政策的重中之重。在強調傳統核能、航空、汽車製造等領域推進合作的同時，法國還希望開拓金融、智慧城市、養老等新興領域的中國市場。

此外，他表示，法國也將中國視為全球治理中的重要戰略夥伴，無論是在對抗氣候變遷，抑或是反恐和敘利亞、朝核、中東北非等國際安全議題，馬克宏政府都有尋求與中國合作必要性。然而在合作過程中，對北京的疑慮與防範也在滋長。張驥認為，法國對「一帶一路」可能帶來的地緣政治和經濟影響仍不放心，始終主張相關投資計畫必須符合現有的「規則與標準」。

張驥還稱，中國是法國最大貿易逆差國，馬克宏政府在解決貿易赤字的同時，愈來愈強調對等性，試圖對陸企對法、對歐投資祭出限制性措施，特別是涉及能源、安全和交通運輸領域的投資和收購。

不過，張驥提醒，法國應客觀理性看到中國的發展，而非將國內矛盾外部化；而北京也需理解法國政治生態及中法、中歐關係變化，通過更加務實合作做大蛋糕，化解法方對「一帶一路」的疑慮。

(中國時報)

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