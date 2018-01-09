陸外交部 首設微信公眾號

2018年01月09日 04:09 中國時報 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸官方愈來愈會利用新媒體宣傳重要政策，大陸外交部發言人辦公室昨日首度開通微信公眾號，大陸外交部長王毅對此表示，希望辦出特色、辦出實效，爭取愈來愈多的國內外民眾，理解和支持「新時代中國特色大國外交」。

有別於大陸其他官方部會，大多是每周、甚至隔周才舉辦一次例行記者會。大陸作為世界大國，涉及國際事務層面廣泛，大陸外交部周一到周五，每天下午都舉行記者會回應中外媒體的提問。設置微信公眾號後，有助於大陸外交部第一時間將發言人表態準確傳遞出去，也利於各界掌握北京對於國際熱點問題的最新回應。

據大陸外交部新開通的「外交部發言人辦公室」微信公眾號，主要內容有3部分。一是答問表態，有中文與英文，點選後會直接連結至大陸外交部官網。二是「藍廳」故事；「藍廳」意指大陸外交部南樓，是外交部新聞發布會舉辦地點。三是外交部發言人制度的歷史沿革與人物介紹。

由於昨日才開通此公眾號，目前尚未發布新訊息。大陸外交部長王毅在賀信寫道：「隨著中國特色社會主義進入新時代，中國與世界的關係正站在新的歷史起點上。推動構建新型國際關係、推動構建人類命運共同體，是新時代中國外交追求的總目標。中國外交將努力呈現新氣象，展示新作為，體現新擔當。」

王毅表示，開通大陸外交部發言人辦公室微信公眾號，為關心大陸外交的國內外民眾又打開了一扇視窗。在這裡，民眾能夠及時瞭解到大陸與世界互動的最新資訊，也掌握大陸外交的最新動向。

王毅還指出，希望大陸外交部發言人辦公室微信公眾號辦出特色、辦出實效，發出「中國聲音」，爭取愈來愈多的國內外民眾理解和支持「新時代中國特色大國外交」。

(中國時報)