陸委會臉書KUSO我們 小編撤圖致歉

2018年01月09日 04:09 中國時報 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

正當兩岸關係陷入冷對抗之際，陸委會官方臉書頁日前貼出「小灣與陸兒」KUSO對話圖片（見右圖，摘自陸委會臉書），引起兩岸網友嘲諷。該對話圖片很快就被撤下，但已有陸媒轉載報導。陸委會臉書小編昨表達歉意，坦言「（貼圖）時機點確實不太恰當，不夠周延部分，小編會深自檢討。」

該對話圖片內容為象徵我方的台灣黑熊「小灣」和象徵陸方的大熊貓「陸兒」的Line對話。小灣先問「你知道木頭的門叫做？」陸兒回應「木門啊」；小灣再問「那你知道兩岸通往和平的門是什麼？」陸兒則貼了一個問號，小灣說：「是我們」。最後，陸兒還回了一個笑臉貼圖。

該對話圖片原想拉近陸委會與年輕網友的距離，卻引起兩岸網友嘲諷和批評。網友直言：「靠KUSO圖文就能搞政治，還要政治人物幹什麼？」「陸委會功能退化到如此，丟臉、無言」。

掀起批判聲浪後，該圖片很快就被撤掉。陸委會臉書小編昨下午發文道歉，坦言原意只想簡單表達出，期望兩岸盡速打開溝通對話的大門，共同維護台海和平與穩定。

這起事件也引起陸媒關注，包括環球網和鳳凰網都轉載報導。環球網在報導後加註：看到「小灣」這般糾結，「環環」不免有些費解。兩岸變成「我們」的門一直都在啊，承認「九二共識」就可以進門。小灣怎還不能明白呢？

(中國時報)