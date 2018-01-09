女主播遭捉姦 公婆趁機勒索

2018年01月09日 04:09 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

TVBS美女主播秦綾謙2016年和「小鮮肉」在淡水幽會，還被前夫破窗捉姦並拍下蒐證光碟，當天雙方協議共付出近400萬元，換得前婆婆蔡馨樂同意簽下保密條款並銷毀光碟。未料，蔡女卻又以公布光碟為由，多次要求秦綾謙再付250萬元，新北地檢署8日依恐嚇取財罪嫌將秦綾謙的前公婆吳欣蒼、蔡馨樂起訴。

2016年9月，秦綾謙傳出在淡水安德烈住處遭到丈夫吳炳輝破窗捉姦，吳炳輝並拍下秦女和小鮮肉安德烈的蒐證光碟，事後，秦綾謙否認通姦，並表示「沒被抓姦在床、只是在聊天、2人都衣著完整」；同時她還特別強調，當時垃圾桶被拿去，「驗也驗不到精液」。

但檢方調查發現，秦綾謙對外雖宣稱並未出軌，但前公婆卻在吳炳輝破窗捉姦當天，就與她及安德烈簽下保密協定，並先後向2人各自收到190萬元「封口費」後，將影片交由律師銷毀。

已付近400萬 嫌不夠

由於前公婆吳欣蒼、蔡馨樂涉嫌事後多次向秦綾謙強索250萬元，甚至還鬧到TVBS高層，揚言如果不給錢，就要把備份影片外流給電視台，讓秦綾謙身敗名裂。

檢方調查，秦女前公婆疑似備份蒐證光碟，才據以強索鉅款，但吳、蔡到案後卻辯稱，250萬元是要求秦綾謙歸還結婚新居的家具、房租、拍攝婚紗等費用，並非勒索。

檢方發現，秦女與前夫離婚之後，協議書中簽有債務各自分開條款，況且購買家具、拍攝婚紗等費用也不至於高達250萬元，認定吳、蔡說詞與事實不符、2人確實以光碟向秦綾謙強索250萬元，依恐嚇取財罪嫌將2人起訴。

前夫未參與 獲不起訴

至於秦綾謙前夫吳炳輝，未涉與父母強索錢財，予以不起訴處分。

(中國時報)